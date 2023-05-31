Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24

Президент Украины Владимир Зеленский и актер Миша Коллинз. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Накануне в Киев поездом прибыл американский актер Миша Коллинз, хорошо известный по сериалу "Сверхъестественное". 48-летняя звезда лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

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Миша Коллинз давно и последовательно поддерживает Украину, откуда родом его предки. Американский актер будет работать в направлении "Гуманитарное разминирование". Представление нового посла состоялось на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования — это большая и сложная задача, ведь эта техника дефицитна в мире, а цикл ее производства — длительный.

"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодняшний день у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий. И мы испытываем большой дефицит оборудования, чтобы справиться с такой большой территорией", — рассказал Владимир Зеленский.

Миша Коллинз признался, что его товарищ, британский журналист и фотограф Джайлс Дьюли в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку. Поэтому ему помогать в гуманитарном разминировании — это личный вопрос.

"Я чувствую свою роль как посла в том, чтобы распространять информацию и рассказывать историю о том, что происходит в Украине, для моей аудитории по всему миру и привлекать внимание, чтобы мировая поддержка Украины и дальше продолжалась", — подчеркнул актер.

Актер Миша Коллинз на Банковой. Фото: Офис Президента

Джайлс Дьюли, также присутствовавший на встрече, добавил, что его фонд "Наследие войны" (Legacy of War Foundation) также собирает средства на разминирование и уже стал официальным партнером платформы UNITED24 в Великобритании.

Миша Коллинз, Владимир Зеленский и Джайлс Дьюли. Фото: Офис Президента

В рамках визита в Украину Коллинз также посетит Киевскую и Черниговскую область, где увидит работу украинских саперов.

Миша Коллинз изучал украинскую политику и историю в колледже и не раз приезжал в Украину. Он активно поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабного российского вторжения. На годовщину войны он записал видеообращение для UNITED24 на украинском языке.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский анонсировал благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, организуемый звездами футбола Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Также мы рассказывали, что группа Imagine Dragons выпустила клип, снятый в зоне боевых действий в Украине.