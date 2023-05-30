Надприродне: Міша Коллінз приїхав до Києва

Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha

Голлівудський актор Міша Коллінз прибув до Києва. Знаменитість відома роллю Янгола Кастиїла у серіалі "Надприродне".

Про це йдеться на офіційній сторінці фандрейзингової платформи United24 в Instagram.

Читайте також:

Актор приїхав до України в компанії українського футболіста Андрія Шевченка та його старшого сина Джордана. Колишній тренер збірної України з футболу навчив гостя спілкуватись українською мовою. Мета візиту - об'єднатися задля допомоги Україні.

"Погляньте, хто приїхав! Та це наш посол Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, хто це поряд? Та це кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві!", — йдеться на сторінці у соціальній мережі United24.

Справжнє ім'я актор Дмітрі Тіппенс Крашнік. Ім'я Дмітрі дала йому матір на честь шанувальника із Росії. З ним вона познайомилася під час подорожі у студентські роки. Звідки родом родина актора – достеменно невідомо, ймовірно, з Польщі, чи з України, але прізвище Крашнік є українським. Мати актора керує Центром культурної еволюції, у нього також є брат Саша та дві сестри, Даніель та Елізабет.

Окрім серіалу "Надприродне", Михайло Коллінз також грав у серіалах "CSI: Місце злочину", "Усі жінки — відьми", "24", "Частини тіла", "Поза часом" та багатьох інших. Але справжньою зіркою його зробила роль ангела Кастіеля.

Актор підтримав Україну та українців з першого дня вторгнення РФ.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.

Раніше британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав до України. Він відвідав дитячий центр "Спільно", де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку.