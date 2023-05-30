Сверхъестественное: Миша Коллинз приехал в Киев

Миша Коллинз. Фото: instagram.com/u24.gov.ua

Голливудский актер Миша Коллинз прибыл в Киев. Знаменитость известна ролью Ангела Кастиила в сериале "Сверхъестественное".

Об этом говорится на официальной странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

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Актер приехал в Украину в компании украинского футболиста Андрея Шевченко и его старшего сына Джордана. Бывший тренер сборной Украины по футболу научил гостя общаться на украинском языке. Цель визита – объединиться для помощи Украине.

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, кто это рядом? Да это кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Приветсвуем всех в Киеве!", – говорится на странице в социальной сети United24.

Настоящее имя актер Дмитри Типппен Крашник. Имя Дмитри дала ему мать в честь почитателя из России. С ним она познакомилась во время поездки в студенческие годы. Откуда родом семья актера – доподлинно неизвестно, вероятно, из Польши или из Украины, но фамилия Крашник является украинской. Мать актера руководит Центром культурной эволюции, у него также брат Саша и две сестры, Даниэль и Элизабет.

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз также играл в сериалах "CSI: Место преступления", "Все женщины — ведьмы", "24", "Части тела", "Вне времени" и многих других. Но настоящей звездой его сделала роль ангела Кастиэля.

Актер поддержал Украину и украинцев с первого дня вторжения РФ.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

Ранее британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил детский центр "Совместно", где дети могут играть, учиться и получать психологическую поддержку.