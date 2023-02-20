Звезда сериала Сексуальное образование Эмма МакКей не вернется в шоу в пятом сезоне

Звезда сериала "Сексуальное образование" от Netflix не вернется в шоу в пятом сезоне
В воскресенье, 19 февраля, в Лондоне состоялась 76-я церемония премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre. Победу в номинации "Восходящая звезда" одержала 27-летняя французско-британская актриса Эмма Маккей. В интервью представителям СМИ героиня сериала "Сексуальное образование" от стриминговой платформы Netflix сделала неожиданное заявление.
Об этом сообщает издание Deadline.
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На вопрос о планах на пятый сезон популярного телешоу актриса ответила: "Пятый сезон? Я закончила съемки четвертой прошлой недели! Не думаю, что буду в пятом сезоне. Я попрощалась с Мэв", — заявила Эмма.
Накануне стало известно, что после четвертого сезона сериал также покинет Шути Гатва, с которым она вместе снялась в фильме "Барби".
Отметим, что первый сезон "Сексуального образования" вышел в 2019 году. Дата релиза четвертого пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" и объявил дату премьеры.