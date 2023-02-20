Зірка серіалу Сексуальна освіта Емма Маккей не повернеться до шоу в п'ятому сезоні

Французько-британська акторка Емма Маккей

У неділю, 19 лютого, в Лондоні відбулася 76-та церемонія премії BAFTA, яку вручає Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre. Перемогу в номінації "Зірка, що сходить" отримала 27-річна французько-британська акторка Емма Маккей. Під час інтерв'ю представникам ЗМІ героїня серіалу "Сексуальна освіта" від стрімінгової платформи Netflix зробила неочікувану заяву.

Про це повідомляє видання Deadline.

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На запитання про плани на п’ятий сезон популярного телешоу актриса відповіла: "П’ятий сезон? Я закінчила зйомки четвертого минулого тижня! Не думаю, що буду у п’ятому сезоні. Я попрощалася з Мев", — заявила Емма.

Напередодні стало також відомо, що після четвертого сезону серіал також залишить Шуті Гатва, з яким вона разом знялася у фільмі "Барбі".

Відзначимо, що перший сезон "Статевого виховання" вийшов у 2019 році. Дата релізу четвертого поки що не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" та оголосив дату прем’єри.