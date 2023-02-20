Зірка серіалу Сексуальна освіта Емма Маккей не повернеться до шоу в п'ятому сезоні

Зірка серіалу "Сексуальна освіта" від Netflix не повернеться до шоу в п'ятому сезоні
У неділю, 19 лютого, в Лондоні відбулася 76-та церемонія премії BAFTA, яку вручає Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre. Перемогу в номінації "Зірка, що сходить" отримала 27-річна французько-британська акторка Емма Маккей. Під час інтерв'ю представникам ЗМІ героїня серіалу "Сексуальна освіта" від стрімінгової платформи Netflix зробила неочікувану заяву.
Про це повідомляє видання Deadline.
-
Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю
-
Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові
-
Набір у Гвардію наступу та мобілізація: є суттєва різниця
-
Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію
-
Одеса передала військовим медикам машини швидкої допомоги
-
Швейцарія обрала представника на "Євробачення-2023", але прем'єра пісні відбудеться пізніше
-
Веніславський прокоментував візит Байдена та новий пакет військової допомоги від США: відео
-
Китай просить США "не читати їм лекції" через постачання зброї до рф
-
Без жартів: російський державний цирк замовив собі каски та бронежилети на 2,3 млн рублів
-
Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки
Деталі
На запитання про плани на п’ятий сезон популярного телешоу актриса відповіла: "П’ятий сезон? Я закінчила зйомки четвертого минулого тижня! Не думаю, що буду у п’ятому сезоні. Я попрощалася з Мев", — заявила Емма.
Напередодні стало також відомо, що після четвертого сезону серіал також залишить Шуті Гатва, з яким вона разом знялася у фільмі "Барбі".
Відзначимо, що перший сезон "Статевого виховання" вийшов у 2019 році. Дата релізу четвертого поки що не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" та оголосив дату прем’єри.