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Звезда сериала "Сваты" рассказала, чему научилась за 29 лет жизни — признание именинницы

22 октября 2023 11:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Сваты" рассказала, чему научилась за 29 лет жизни — признание именинницы
Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда многих украинских сериалов, актриса Анна Кошмал, отмечает 29-летие. Она опубликовала фото с сыном Михаилом и поделилась лайфхаками, которые усвоила за свою жизнь.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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По словам актрисы, она из тех, кто может молча стоять в магазине, а потом неожиданно засмеяться в голос от собственных шуток в голове. Чему Анна точно научилась, так это всегда поддерживать себя: веселить, когда грустно, подбадривать, когда страшно, находить опору в себе, когда чувствуешь себя потерянной, порой самоиронизировать, но никогда не врать.

Также Кошмал раскрыла некоторые лайфхаки, помогающие ей в жизни.

  • Дисциплина все решает, без нее никак.
  • Выбирай себя, неважно, что о тебе подумают другие.
  • Ресурсы не бесконечны, если сегодня "ухондаешь" себя, то завтра выгребешь за это. Правильно распределяй энергию и приоритеты, аккумулируй.
  • Команда игроков всегда сильнее одного игрока. Будь командным игроком. Будь в команде единомышленников или беги оттуда.
  • Что ты употребляешь в пищу и когда —львиная доля твоего здоровья.
  • Тело — твой дом. Убирай, заботься, люби.
  • Не ищи друзей, лучше научись дружить с собой. Слышь себя, распознай чувства, эмоции, понимай, прости, хвалы.
  • Двигайся. Энергия работает по принципу генератора: нет времени сомневаться, время с каждым годом ускоряется.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anna Koshmal (@smorkovkina)

  • Благодарность — верный способ почувствовать себя здесь и сейчас гораздо лучше.
  • Зона комфорта — клетка, стабильность — иллюзия, завтра все будет иначе. Учись быстро принимать решения и рисковать.
  • Быть сильным — уметь прощать, но делать выводы.
  • Отцовство (материнство) — не игра начальника и подчиненного. Это построение тотального доверия.
  • Есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Никогда не будь привязан к желаемому результату.
  • Алкоголь — яд, никакой романтики.
  • Если начал себя с кем-то сравнивать, значит, пришло время поработать над самооценкой.
  • Не переживай из-за того, что еще не произошло.
  • Люби сегодня, здесь, сейчас.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anna Koshmal (@smorkovkina)

Вместо подарков Кошмал попросила подписчиков поздравить ее донатом на любой сбор того, кому доверяют.

"Благодарю ВСУ, что я дома! Раньше всегда хотелось куда-то полететь праздновать, а сегодня даже праздновать не хочется. Только быть дома, со своими, обниматься. Ценю! Слава Украине", — подытожила Кошмал.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Кошмал пообещала режиссеру сериала "Сваты". Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян праздновала день рождения — самые смелые фотографии звезды.

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