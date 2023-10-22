Звезда сериала "Сваты" рассказала, чему научилась за 29 лет жизни — признание именинницы

Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Звезда многих украинских сериалов, актриса Анна Кошмал, отмечает 29-летие. Она опубликовала фото с сыном Михаилом и поделилась лайфхаками, которые усвоила за свою жизнь.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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По словам актрисы, она из тех, кто может молча стоять в магазине, а потом неожиданно засмеяться в голос от собственных шуток в голове. Чему Анна точно научилась, так это всегда поддерживать себя: веселить, когда грустно, подбадривать, когда страшно, находить опору в себе, когда чувствуешь себя потерянной, порой самоиронизировать, но никогда не врать.

Также Кошмал раскрыла некоторые лайфхаки, помогающие ей в жизни.

Дисциплина все решает, без нее никак.

Выбирай себя, неважно, что о тебе подумают другие.

Ресурсы не бесконечны, если сегодня "ухондаешь" себя, то завтра выгребешь за это. Правильно распределяй энергию и приоритеты, аккумулируй.

Команда игроков всегда сильнее одного игрока. Будь командным игроком. Будь в команде единомышленников или беги оттуда.

Что ты употребляешь в пищу и когда —львиная доля твоего здоровья.

Тело — твой дом. Убирай, заботься, люби.

Не ищи друзей, лучше научись дружить с собой. Слышь себя, распознай чувства, эмоции, понимай, прости, хвалы.

Двигайся. Энергия работает по принципу генератора: нет времени сомневаться, время с каждым годом ускоряется.

Благодарность — верный способ почувствовать себя здесь и сейчас гораздо лучше.

Зона комфорта — клетка, стабильность — иллюзия, завтра все будет иначе. Учись быстро принимать решения и рисковать.

Быть сильным — уметь прощать, но делать выводы.

Отцовство (материнство) — не игра начальника и подчиненного. Это построение тотального доверия.

Есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Никогда не будь привязан к желаемому результату.

Алкоголь — яд, никакой романтики.

Если начал себя с кем-то сравнивать, значит, пришло время поработать над самооценкой.

Не переживай из-за того, что еще не произошло.

Люби сегодня, здесь, сейчас.

Вместо подарков Кошмал попросила подписчиков поздравить ее донатом на любой сбор того, кому доверяют.

"Благодарю ВСУ, что я дома! Раньше всегда хотелось куда-то полететь праздновать, а сегодня даже праздновать не хочется. Только быть дома, со своими, обниматься. Ценю! Слава Украине", — подытожила Кошмал.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Кошмал пообещала режиссеру сериала "Сваты". Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян праздновала день рождения — самые смелые фотографии звезды.