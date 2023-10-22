Зірка серіалу "Свати" розповіла, чому навчилась за 29 років життя — зізнання іменинниці
Зірка багатьох українських серіалів, акторка Анна Кошмал, святкує 29-річчя. З цієї нагоди вона опублікувала фото з сином Михайлом та поділилась лайфхаками, які засвоїла за своє життя.
Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.
Життєві поради від Кошмал
За словами акторки вона з тих, хто може мовчки стояти в магазині, а потім несподівано засміятись в голос від власних жартів у голові. Чого Анна точно навчилась, так це завжди підтримувати себе: веселити, коли сумно, підбадьорювати, коли страшно, знаходити опору в собі, коли почуваєшся загубленою, часом самоіронізувати, але ніколи не брехати.
Також Кошмал розкрила деякі лайфхаки, які допомагають їй в житті.
- Дисципліна все вирішує, без неї ніяк.
- Обирай себе, неважливо що про тебе подумають інші.
- Ресурси не нескінченні, якщо сьогодні "ухандохаєш" себе, то завтра вигребеш за це. Правильно розподіляй енергію та пріоритети, акумулюй.
- Команда гравців завжди сильніша за одного гравця. Будь командним гравцем. Будь в команді однодумців або тікай звідти.
- Що ти вживаєш у їжу та коли — левова частка твого здоровʼя.
- Тіло — твій дім. Прибирай, дбай, люби.
- Не шукай друзів, краще навчись дружити із собою. Чуй себе, розпізнавай почуття, емоції, розумій, пробачай, хвали.
- Рухайся. Енергія працює за принципом генератора: нема часу вагатися, час з кожним роком прискорюється.
- Вдячність — вірний спосіб відчути себе тут і зараз набагато краще.
- Зона комфорту — клітка, стабільність — ілюзія, завтра все буде інакше. Вчись швидко приймати рішення та ризикувати.
- Бути сильним — вміти пробачати, але робити висновки.
- Батьківство — не гра в начальника та підлеглого. Це побудова тотальної довіри.
- Є речі, які ти не можеш контролювати. Ніколи не будь привʼязаним до бажаного результату.
- Алкоголь — отрута, ніякої романтики.
- Якщо почав себе з кимось порівнювати, значить прийшов час попрацювати над самооцінкою.
- Не переживай через те, що ще не сталося.
- Люби сьогодні, тут, зараз.
Замість подарунків Кошмал попросила підписників привітати її донатом на будь-який збір того, кому ті довіряють.
"Дякую ЗСУ, що я вдома! Раніше завжди хотілось кудись полетіти святкувати, а сьогодні навіть святкувати не хочеться. Лише бути вдома, зі своїми, набутися, наобійматися. Ціную! Слава Україні", — підсумувала Кошмал.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Кошмал пообіцяла режисерові серіалу "Свати". Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян святкувала день народження — найсміливіші фото зірки.
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