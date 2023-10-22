Зірка серіалу "Свати" розповіла, чому навчилась за 29 років життя — зізнання іменинниці

Акторка Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Зірка багатьох українських серіалів, акторка Анна Кошмал, святкує 29-річчя. З цієї нагоди вона опублікувала фото з сином Михайлом та поділилась лайфхаками, які засвоїла за своє життя.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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За словами акторки вона з тих, хто може мовчки стояти в магазині, а потім несподівано засміятись в голос від власних жартів у голові. Чого Анна точно навчилась, так це завжди підтримувати себе: веселити, коли сумно, підбадьорювати, коли страшно, знаходити опору в собі, коли почуваєшся загубленою, часом самоіронізувати, але ніколи не брехати.

Також Кошмал розкрила деякі лайфхаки, які допомагають їй в житті.

Дисципліна все вирішує, без неї ніяк.

Обирай себе, неважливо що про тебе подумають інші.

Ресурси не нескінченні, якщо сьогодні "ухандохаєш" себе, то завтра вигребеш за це. Правильно розподіляй енергію та пріоритети, акумулюй.

Команда гравців завжди сильніша за одного гравця. Будь командним гравцем. Будь в команді однодумців або тікай звідти.

Що ти вживаєш у їжу та коли — левова частка твого здоровʼя.

Тіло — твій дім. Прибирай, дбай, люби.

Не шукай друзів, краще навчись дружити із собою. Чуй себе, розпізнавай почуття, емоції, розумій, пробачай, хвали.

Рухайся. Енергія працює за принципом генератора: нема часу вагатися, час з кожним роком прискорюється.

Вдячність — вірний спосіб відчути себе тут і зараз набагато краще.

Зона комфорту — клітка, стабільність — ілюзія, завтра все буде інакше. Вчись швидко приймати рішення та ризикувати.

Бути сильним — вміти пробачати, але робити висновки.

Батьківство — не гра в начальника та підлеглого. Це побудова тотальної довіри.

Є речі, які ти не можеш контролювати. Ніколи не будь привʼязаним до бажаного результату.

Алкоголь — отрута, ніякої романтики.

Якщо почав себе з кимось порівнювати, значить прийшов час попрацювати над самооцінкою.

Не переживай через те, що ще не сталося.

Люби сьогодні, тут, зараз.

Замість подарунків Кошмал попросила підписників привітати її донатом на будь-який збір того, кому ті довіряють.

"Дякую ЗСУ, що я вдома! Раніше завжди хотілось кудись полетіти святкувати, а сьогодні навіть святкувати не хочеться. Лише бути вдома, зі своїми, набутися, наобійматися. Ціную! Слава Україні", — підсумувала Кошмал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Кошмал пообіцяла режисерові серіалу "Свати". Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян святкувала день народження — найсміливіші фото зірки.