Звезда сериала "Зачарованные" Доэрти расстается с мужем после 11 лет брака

Американская актриса Шеннен Догерти с бывшим мужем. Фото: CHARLEY GALLAY/WIREIMAGE

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая в последнее время не появляется на кино- и телеэкранах, разводится со своим мужем. В браке с фотографом Куртом Исваренко кинозвезда была больше 11 лет.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности развода

Согласно документу о разводе, полученном таблоидом, звездная пара перестала жить вместе еще в январе. Доэрти просит выплаты супружеских алиментов и просит, чтобы они не присуждались ее мужу-фотографу. У пары нет общих детей.

"Единственные люди, которые заслуживают быть в вашей жизни, это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением", — загадочно написала в своих соцсетях 52-летняя Шеннен.

Брак из Исвариенко стал для Доэрти третьим. Они женились в октябре 2011 года. Курт поддерживал кинозвезду, когда та боролась с онкологией. За год до свадьбы с Исвариенко Догерти призналась, что планирует относиться к третьему браку ответственнее.

"Брак для меня — это такое гигантское обязательство, что я больше не буду вести себя легкомысленно. Я изучила свой урок", — заявляла тогда актриса.

Актриса Шеннен Доэрти с бывшим мужем. Скриншот: Instagram/theshando

Предыдущие браки

Первый муж Шеннен — музыкант Эшли Хэмилтон. Они были замужем с сентября 1993 по апрель 1994 года, а затем подали на развод. Вторым мужем актрисы стал продюсер Рик Саломон. Их семимесячный брак был аннулирован в 2003 году. У кинозвезды нет детей.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап впервые развернуто прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских. Также мы рассказывали, что звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии: кто из актрис не пришел.