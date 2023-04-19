Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських arrow

Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських

19 квітня 2023 17:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських
Репер Олексій Потапенко (Потап) та співачка Настя Каменських (NK). Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно співачка Настя Каменських поставила крапку в численних чутках про нібито офіційне розлучення з репером Потапом (Олексій Потапенко). Сам музикант обмежився лаконічним коментарем. 

В інтерв’ю виданню "bigmir) Афиша" висловив свою позицію більш детальніше. 

Читайте також:

Реакція Потапа на чутки про розлучення

По факту 41-річний репер повторив слова своєї зіркової дружини. Та нещодавно заявила,  що якщо вони й вирішать розійтися, то шанувальники про це почують саме від них, а не від блогерів.

"У кожного свій спосіб піаритись. Ми роками виступали на сцені та завойовували увагу глядачів своєю музикою, піснями. Настя — корисними та мотиваційними блогами і так далі. Якщо ці люди не знають, як зробити так, щоб про них говорили іншими способами, окрім варіанту пропіаритись на наших з Настунею іменах — будь ласка, нам не шкода, ми не жадібні. А як все насправді? У нас із Настею все добре, розлучатись не збираємось", — заявив Потапенко. 

Хто розповсюджував чутки 

Зірковий блогер Богдан Беспалов запевняє, що зіркова пара почала офіційне розлучення. Так, за його словами, Настя хоче відсторонитися від Потапа та скандалів. 

"Потап в черговий раз зрадив Анастасії з людиною з їхнього спільного кола. Ця людина була досить близькою до Каменських. Анастасія цього разу не змогла пробачити, адже до цього вона абсолютно знала про всі погрішності Потапа поза шлюбом, і була готова з цим миритися. Адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах. Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав", — відверто розповів у своєму відео блогер. 

За словами Беспалова, цю інформацію він отримав від своїх інформаторів, яких називає "кошенятами". Блогер запевняє, що Каменських хоче відвернути увагу шанувальників від сексуального скандалу, в епіцентрі якого опинився Потап.  

Експідопічна Олексія Потапенка GIP C в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB