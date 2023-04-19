Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських

Репер Олексій Потапенко (Потап) та співачка Настя Каменських (NK). Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно співачка Настя Каменських поставила крапку в численних чутках про нібито офіційне розлучення з репером Потапом (Олексій Потапенко). Сам музикант обмежився лаконічним коментарем.

В інтерв’ю виданню "bigmir) Афиша" висловив свою позицію більш детальніше.

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Реакція Потапа на чутки про розлучення

По факту 41-річний репер повторив слова своєї зіркової дружини. Та нещодавно заявила, що якщо вони й вирішать розійтися, то шанувальники про це почують саме від них, а не від блогерів.

"У кожного свій спосіб піаритись. Ми роками виступали на сцені та завойовували увагу глядачів своєю музикою, піснями. Настя — корисними та мотиваційними блогами і так далі. Якщо ці люди не знають, як зробити так, щоб про них говорили іншими способами, окрім варіанту пропіаритись на наших з Настунею іменах — будь ласка, нам не шкода, ми не жадібні. А як все насправді? У нас із Настею все добре, розлучатись не збираємось", — заявив Потапенко.

Хто розповсюджував чутки

Зірковий блогер Богдан Беспалов запевняє, що зіркова пара почала офіційне розлучення. Так, за його словами, Настя хоче відсторонитися від Потапа та скандалів.

"Потап в черговий раз зрадив Анастасії з людиною з їхнього спільного кола. Ця людина була досить близькою до Каменських. Анастасія цього разу не змогла пробачити, адже до цього вона абсолютно знала про всі погрішності Потапа поза шлюбом, і була готова з цим миритися. Адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах. Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав", — відверто розповів у своєму відео блогер.

За словами Беспалова, цю інформацію він отримав від своїх інформаторів, яких називає "кошенятами". Блогер запевняє, що Каменських хоче відвернути увагу шанувальників від сексуального скандалу, в епіцентрі якого опинився Потап.

Експідопічна Олексія Потапенка GIP C в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків.