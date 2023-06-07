Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии arrow

Звезда сериала "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии

7 июня 2023 16:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии
Актеры сериала "Уэнздей" Фото: Instagram/percy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года исполнителя одного из главных героев сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, обвинили в изнасиловании и домогательстве. Полгода кинозвезда не давал никаких комментариев на этот счет.

Однако, сейчас в его Instastories появилось долгожданное заявление.

Читайте также:

Ответ актера

По словам 21-летнего Перси, он не знает, кто организовал кампанию по разрушению его репутации. Исполнитель роли Ксавье Торпа заявил также, что членам его семьи и друзьям периодически угрожают.

"В начале этого года кто-то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации против меня. Поэтому моя семья испытала травлю, а моих друзей угрожали убить. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой, а ее попыткирешить этот вопрос были проигнорированы. Она дала мне разрешение включить ее в эту публикацию", — написал Уайт.

Актер уверяет, что все слухи и обвинения являются клеветой.

"Такие безосновательные, вредные утверждения могут породить недоверие к жертвам. Очень досадно осознавать, что эта дезинформация разочаровала людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться", — подытожил. звезда стриминговой платформы Netflix.

Канадский актер Перси Хайнс Уайт. Фото: Instagram/percy

Про обвинения

Юные пользователи соцсети уверяют, что Уайт добивался их, когда учился в средней школе в канадском Торонто. Одна из жертв актера показала фрагмент переписки с актером, присылавшим непристойные обнажения фотографии интимного характера.

Девушка утверждает, что звезда сериала "Уэнздей" с друзьями устраивал вечеринки, на которых накачивал девушек алкоголем, запрещенными веществами, а затем насиловал их.

Скриншот: Twitter

Напомним, ранее мы писали, что ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей". Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас