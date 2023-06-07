Звезда сериала "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии

Актеры сериала "Уэнздей" Фото: Instagram/percy

В начале этого года исполнителя одного из главных героев сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, обвинили в изнасиловании и домогательстве. Полгода кинозвезда не давал никаких комментариев на этот счет.

Однако, сейчас в его Instastories появилось долгожданное заявление.

Читайте также:

Ответ актера

По словам 21-летнего Перси, он не знает, кто организовал кампанию по разрушению его репутации. Исполнитель роли Ксавье Торпа заявил также, что членам его семьи и друзьям периодически угрожают.

"В начале этого года кто-то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации против меня. Поэтому моя семья испытала травлю, а моих друзей угрожали убить. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой, а ее попыткирешить этот вопрос были проигнорированы. Она дала мне разрешение включить ее в эту публикацию", — написал Уайт.

Актер уверяет, что все слухи и обвинения являются клеветой.

"Такие безосновательные, вредные утверждения могут породить недоверие к жертвам. Очень досадно осознавать, что эта дезинформация разочаровала людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться", — подытожил. звезда стриминговой платформы Netflix.

Канадский актер Перси Хайнс Уайт. Фото: Instagram/percy

Про обвинения

Юные пользователи соцсети уверяют, что Уайт добивался их, когда учился в средней школе в канадском Торонто. Одна из жертв актера показала фрагмент переписки с актером, присылавшим непристойные обнажения фотографии интимного характера.

Девушка утверждает, что звезда сериала "Уэнздей" с друзьями устраивал вечеринки, на которых накачивал девушек алкоголем, запрещенными веществами, а затем насиловал их.

Скриншот: Twitter

Напомним, ранее мы писали, что ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей". Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.