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Ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей"

10 травня 2023 17:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей"
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, акторка Ханна Веддінгем та телеведуча Аліша Діксон. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в англійському Ліверпулі пройшов прямий етер першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Ведучими шоу стали фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зірка серіалу "Тед Лассо", британська акторка Ханна Веддінгем та її землячка, телеведуча та, співачка Аліша Діксон. Двох з них користувачі соцмереж порівняли з героїнями популярного серіалу "Венздей".

Про це у своїх Instastories розповіла Юлія Саніна.

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Подробиці 

У першому півфіналі фронтвумен гурту The Hardkiss з’явилась в одязі українського бренду GUDU. Поділ чорної сукні зі штучної шкіри прикрасило зображення вогню. Водночас Ханна Веддінгем обрала легку різнокольорову сукню.

У соцмережах телеведучих порівняли з Венздей Аддамс та її сусідкою по гуртожитку Енід Сінклер. Цих персонажів у серіалі стрімінгової платформи Netflix зіграли молоді американські акторки Дженна Ортега та Емма Маєрс.

Юлія Саніна лаконічно відреагувала на креативне порівняння шанувальників "Євробачення". Українська співачка поставила емодзі сміху.

Порівняння ведучих "Євробачення-2023" з акторками серіалу "Венздей". Скриншот: Instastories//the_hardkiss

Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачки Alyosha та Rebecca Ferguson виконали зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".

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