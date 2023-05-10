Ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей"
Напередодні в англійському Ліверпулі пройшов прямий етер першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Ведучими шоу стали фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зірка серіалу "Тед Лассо", британська акторка Ханна Веддінгем та її землячка, телеведуча та, співачка Аліша Діксон. Двох з них користувачі соцмереж порівняли з героїнями популярного серіалу "Венздей".
Про це у своїх Instastories розповіла Юлія Саніна.
Подробиці
У першому півфіналі фронтвумен гурту The Hardkiss з’явилась в одязі українського бренду GUDU. Поділ чорної сукні зі штучної шкіри прикрасило зображення вогню. Водночас Ханна Веддінгем обрала легку різнокольорову сукню.
У соцмережах телеведучих порівняли з Венздей Аддамс та її сусідкою по гуртожитку Енід Сінклер. Цих персонажів у серіалі стрімінгової платформи Netflix зіграли молоді американські акторки Дженна Ортега та Емма Маєрс.
Юлія Саніна лаконічно відреагувала на креативне порівняння шанувальників "Євробачення". Українська співачка поставила емодзі сміху.
Нагадаємо, раніше ми писали, що The Hardkiss яскраво відкрили перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачки Alyosha та Rebecca Ferguson виконали зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023".