Зірка серіалу "Венздей" вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві

Актори серіалу "Венздей" Фото: Instagram/percy

На початку цього року виконавця однієї головних героїв серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, звинуватили у зґвалтуванні та домаганні. Пів року кінозірка не давав жодних коментарів з цього приводу.

Втім зараз в його Instastories з’явилась довгоочікувана заява.

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Відповідь актора

За словами 21-річного Персі він не знає, хто організував кампанію з руйнування його репутації. Виконавець ролі Ксав'є Торпа заявив також, що членам його родини та друзям періодично погрожують.

"На початку цього року хтось, кого я ніколи не зустрічав, розпочав кампанію дезінформації проти мене. Через це моя сім'я зазнала цькування, а моїх друзів погрожували вбити. Мою подругу Джейн помилково зобразили жертвою, а її спроби вирішити це питання були проігноровані. Вона дала мені дозвіл включити її в цю публікацію", — написав Вайт.

Актор запевняє, що всі чутки та звинувачення є наклепом.

"Такі безпідставні, шкідливі твердження можуть породити недовіру до жертв. Дуже прикро усвідомлювати, що ця дезінформація розчарувала людей. Я дуже вдячний всім, хто підтримав мене і допоміг поділитися фактами. Переслідування моєї сім'ї, друзів і колег повинні припинитися", — підсумував зірка стрімінгової платформи Netflix.

Канадський актор Персі Гайнс Вайт. Фото: Instagram/percy

Про звинувачення

Юні користувачки соцмережі запевняють, що Вайт домагався їх, коли навчався у середній школі у канадському Торонто. Одна з жертв актора показала фрагмент листування з актором, який надсилав непристойні оголенні фотографії інтимного характеру.

Дівчина стверджує, що зірка серіалу "Венздей" з друзями влаштовував вечірки, на яких накачував дівчат алкоголем, забороненими речовинами, а потім ґвалтував їх.

Скриншот: Twitter

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей". Також ми розповідали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.