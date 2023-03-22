Звезда "Сумасшедшей свадьбы" о том, кому бы из россиян дал украинское гражданство
Народный артист Украины, звезда фильмов "Сумасшедшая свадьба", актер Назар Заднепровский, до начала полномасштабной войны дружил со многими российскими коллегами. Впрочем, по его мнению, в стране-террористе есть некоторые знаменитости, которые даже заслуживают украинское гражданство.
Об этом Заднепровский рассказал в интервью YouTube-программе "Слава+".
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По мнению Заднепровского, так называемые "хорошие русские" существуют. И даже некоторым из них он не против, чтобы выдали украинские паспорта.
"Думаю, что как и Невзорову, надо украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, десять паспортов мы не пожалеем, и пусть им будет хорошо в Украине", — заявил актер.
Напомним, ранее мы писали, польская актриса Барбара Брыльска назвала российские власти "проклятыми коммунистами" и посоветовала Ахеджаковой уезжать из рф. Также мы рассказывали, что прошлым летом певица Оля Полякова публично просила Президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинское гражданство своей подруге, российскому блогеру Нике Белоцерковской. В стране-террористе против нее открыли производство. А теперь вынесли приговор.