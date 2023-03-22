Звезда "Сумасшедшей свадьбы" о том, кому бы из россиян дал украинское гражданство

Актеры фильмов "Сумасшедшая свадьба"

Народный артист Украины, звезда фильмов "Сумасшедшая свадьба", актер Назар Заднепровский, до начала полномасштабной войны дружил со многими российскими коллегами. Впрочем, по его мнению, в стране-террористе есть некоторые знаменитости, которые даже заслуживают украинское гражданство.

Об этом Заднепровский рассказал в интервью YouTube-программе "Слава+".

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По мнению Заднепровского, так называемые "хорошие русские" существуют. И даже некоторым из них он не против, чтобы выдали украинские паспорта.

"Думаю, что как и Невзорову, надо украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, десять паспортов мы не пожалеем, и пусть им будет хорошо в Украине", — заявил актер.

Напомним, ранее мы писали, польская актриса Барбара Брыльска назвала российские власти "проклятыми коммунистами" и посоветовала Ахеджаковой уезжать из рф. Также мы рассказывали, что прошлым летом певица Оля Полякова публично просила Президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинское гражданство своей подруге, российскому блогеру Нике Белоцерковской. В стране-террористе против нее открыли производство. А теперь вынесли приговор.