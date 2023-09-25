Тарас Цымбалюк шокировал украинцев заявлением о пропаганде – обращение актера

Актер Тарас Цымбалюк на интервью Никите Добрынину. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер театра, кино и телевидения, герой фильма "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк поднял тему веры и пропаганды. Мужчина рассказал о том, что такое вера и что представляет собой пропаганда, а также высказал свое мнение касательно того, что для него является церковь.

Соответствующую публикацию Тарас Цымбалюк разместил на своей странице в Instagram.

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Тарас Цымбалюк рассказал, что такое вера и как люди постоянно ищут источники, куда направить ее. Кроме того, украинский актер рассказал о том, что такое пропаганда, приведя пример.

"Пропаганда — притягивающий магнит для тех, кто не против, чтобы думали и решали за них. И еще — одна из ключевых форм построения фундамента всех войн. Например, огромные скопления фанатов Гитлера были собраны очень грамотным, плановым проявлением пропаганды, — это брошеные гигантские силы на ее создание и распространение. Рекордная популярность одного человека, сумевшего заверить миллионы, что есть только один выход из этой синтетической ситуации, — военное преступление", — отметил Тарас Цымбалюк.

Актер Тарас Цымбалюк на озвучке нового фильма "Кудлаті перці". Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

Также украинский актер рассказал и о том, что для него является церковь во все времена. По словам Тараса, именно в церкви людям "навязывали" разные плохие вещи.

"По моему мнению, церковь — одна из самых эффективных форм бизнеса во все времена. Еще более гроссмейстерским шагом был — приплести церковь к политическим силам. Далее, это давало возможность воплощать все возможные конфигурации влияния на массы: типа, навязывать "прихожанам" коммунизм, сталинизм , х*инизм", — также утверждает украинский актер.

Публикация на странице Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram

Чем занимается сейчас Тарас Цымбалюк

Недавно актер снялся в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", где сыграл человека, который долгое время был на фронте и даже не думал вновь стать гражданским. На фронте герой Тараса получил контузию и был комиссован, а в жизни не знает, что будет с ним дальше.

Он начинает работать в больнице, где снова может почувствовать себя нужным людям.

Тарас показал кадры со съемок телесериала, где его можно увидеть в больнице.

Публикация на странице Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram

Публикация на странице Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram

Публикация на странице Тараса Цымбалюка. Фото: скриншот из Instagram

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