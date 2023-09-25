Тарас Цимбалюк шокував українців заявою щодо пропаганди – звернення актора

Зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк висловився щодо пропаганди
Український актор театру, кіно та телебачення, герой фільму "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк порушив тему віри та пропаганди. Чоловік розповів про те, що таке віра та що собою являє пропаганда, а також висловив свою думку щодо того, що для нього є церква.
Відповідну публікацію Тарас Цимбалюк розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Публікація актора
Тарас Цимбалюк розповів, що таке віра та як люди постійно шукають джерела, куди спрямувати її. Крім того, український актор розповів про те, що таке пропаганда, навівши приклад.
"Пропаганда — притягуючий магніт для тих, хто не проти, щоб думали і вирішували за них. І ще — одна з ключових форм побудови фундаменту усіх війн. Наприклад, ті величезні скупчення фанатів Гітлера були зібрані дуже грамотним, плановим проявом пропаганди, — це кинуті гігантські сили на її створення і розповсюдження. Рекордна популярність однієї людини, котра зуміла запевнити мільйони, що є тільки один вихід з цієї синтетичної ситуації, — воєнний злочин", — зазначив Тарас Цимбалюк.
Також український актор розповів і про те, що для нього є церква в усі часи. За словами Тараса, саме у церкві людям "нав’язували" різні погані речі.
"На мою думку, церква — один з найефективніших форм бізнесу за усі часи. Ще більш гросмейстерським кроком був — приплести церкву до політичних сил. Далі, це давало можливість втілювати усі можливі конфігурації впливу на маси: типу, навʼязувати "прихожанам" комунізм, сталінізм, х*їнізм", — також стверджує український актор.
Чим займається зараз Тарас Цимбалюк
Нещодавно актор знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграв людину, яка тривалий час була на фронті та навіть не думала знову стати цивільним. На фронті герой Тараса отримав контузію та був комісований, а у житті не знає, що буде з ним далі.
Він починає працювати у лікарні, де знову може відчути себе потрібним людям.
Тарас показав кадри зі зйомок телесеріалу, де його можна побачити у лікарні.
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