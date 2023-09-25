Тарас Цимбалюк шокував українців заявою щодо пропаганди – звернення актора

Актор Тарас Цимбалюк на інтерв'ю Микиті Добриніну. Фото: скриншот з YouTube

Український актор театру, кіно та телебачення, герой фільму "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк порушив тему віри та пропаганди. Чоловік розповів про те, що таке віра та що собою являє пропаганда, а також висловив свою думку щодо того, що для нього є церква.

Відповідну публікацію Тарас Цимбалюк розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація актора

Тарас Цимбалюк розповів, що таке віра та як люди постійно шукають джерела, куди спрямувати її. Крім того, український актор розповів про те, що таке пропаганда, навівши приклад.

"Пропаганда — притягуючий магніт для тих, хто не проти, щоб думали і вирішували за них. І ще — одна з ключових форм побудови фундаменту усіх війн. Наприклад, ті величезні скупчення фанатів Гітлера були зібрані дуже грамотним, плановим проявом пропаганди, — це кинуті гігантські сили на її створення і розповсюдження. Рекордна популярність однієї людини, котра зуміла запевнити мільйони, що є тільки один вихід з цієї синтетичної ситуації, — воєнний злочин", — зазначив Тарас Цимбалюк.

Актор Тарас Цимбалюк на озвучці нового фільму "Кудлаті перці". Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Також український актор розповів і про те, що для нього є церква в усі часи. За словами Тараса, саме у церкві людям "нав’язували" різні погані речі.

"На мою думку, церква — один з найефективніших форм бізнесу за усі часи. Ще більш гросмейстерським кроком був — приплести церкву до політичних сил. Далі, це давало можливість втілювати усі можливі конфігурації впливу на маси: типу, навʼязувати "прихожанам" комунізм, сталінізм, х*їнізм", — також стверджує український актор.

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Чим займається зараз Тарас Цимбалюк

Нещодавно актор знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграв людину, яка тривалий час була на фронті та навіть не думала знову стати цивільним. На фронті герой Тараса отримав контузію та був комісований, а у житті не знає, що буде з ним далі.

Він починає працювати у лікарні, де знову може відчути себе потрібним людям.

Тарас показав кадри зі зйомок телесеріалу, де його можна побачити у лікарні.

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів про свою кар’єру в Росії.

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