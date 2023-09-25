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Зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк висловився щодо пропаганди

25 вересня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тарас Цимбалюк шокував українців заявою щодо пропаганди – звернення актора
Актор Тарас Цимбалюк на інтерв'ю Микиті Добриніну. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український актор театру, кіно та телебачення, герой фільму "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк порушив тему віри та пропаганди. Чоловік розповів про те, що таке віра та що собою являє пропаганда, а також висловив свою думку щодо того, що для нього є церква.

Відповідну публікацію Тарас Цимбалюк розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація актора

Тарас Цимбалюк розповів, що таке віра та як люди постійно шукають джерела, куди спрямувати її. Крім того, український актор розповів про те, що таке пропаганда, навівши приклад.

"Пропаганда — притягуючий магніт для тих, хто не проти, щоб думали і вирішували за них. І ще — одна з ключових форм побудови фундаменту усіх війн. Наприклад, ті величезні скупчення фанатів Гітлера були зібрані дуже грамотним, плановим проявом пропаганди, — це кинуті гігантські сили на її створення і розповсюдження. Рекордна популярність однієї людини, котра зуміла запевнити мільйони, що є тільки один вихід з цієї синтетичної ситуації, — воєнний злочин", — зазначив Тарас Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк на озвучке нового фильма "Кудлаті перці"
Актор Тарас Цимбалюк на озвучці нового фільму "Кудлаті перці". Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Також український актор розповів і про те, що для нього є церква в усі часи. За словами Тараса, саме у церкві людям "нав’язували" різні погані речі. 

"На мою думку, церква — один з найефективніших форм бізнесу за усі часи. Ще більш гросмейстерським кроком був — приплести церкву до політичних сил. Далі, це давало можливість втілювати усі можливі конфігурації впливу на маси: типу, навʼязувати "прихожанам" комунізм, сталінізм, х*їнізм", — також стверджує український актор.

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Чим займається зараз Тарас Цимбалюк

Нещодавно актор знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграв людину, яка тривалий час була на фронті та навіть не думала знову стати цивільним. На фронті герой Тараса отримав контузію та був комісований, а у житті не знає, що буде з ним далі.

Він починає працювати у лікарні, де знову може відчути себе потрібним людям.

Тарас показав кадри зі зйомок телесеріалу, де його можна побачити у лікарні. 

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка
Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів про свою кар’єру в Росії. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Тарас Цимбалюк отримав повістку до армії.

Також ми повідомляли про те, що український актор Тарас Цимбалюк розповів про своє розлучення. 

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