Звезда "Сумерек" пришел на концерт своей бывшей, Тейлор Свифт, вместе с женой

Актер Тейлор Лотнер. Фото: Google

Американский актер Тейлор Лотнер, ставший всемирно известным по роли оборотня Джейкоба в знаменитой саге "Сумерки", посетил концерт своей бывшей девушки, певицы Тейлор Свифт. Компанию ему составила его супруга, медсестра Тейлор Доум. Три тезки сделали общее фото.

Оно появилось в Instagram 31-летнего актера.

Читайте также:

Звездная встреча

Лотнер и Свифт встречались в конце нулевых. После расставания они остались друзьями. После этого у Тейлора были романы с другими звездными красавицами. Впрочем, с 2018 года он вместе с медсестрой Тейлор Доум. Парочка сыграла свадьбу в ноябре прошлого года.

Лотнер с женой посетили концерт Свифт в Канзас-Сити. Во время шоу певица представила новый клип на песню I Can See You. В видео Лотнер сыграл одну из главных ролей.

После концерта Лотнер с супругой лично встретился с Тейлором за сценой. Знаменитости сделали фото, повторившее мем с тремя Человеками-пауками из мультсериала о супер герое. Так три тезки отреагировали на свои одинаковые имена.

Певица Тейлор Свифт и актер Тейлор Лотнер с женой. Фото: Instagram/taylorlautner

Мэм с Человеками-пауками. Фото: Instagram/taylorlautner

Напомним, ранее мы писали, что австралийская блогерша "влезла" в долги из-за Тейлора Свифт. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт была оштрафована за мусор: адвокаты певицы пошли судиться.