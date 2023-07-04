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Блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт

4 липня 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Тейлор Свіфт знаходиться зараз у світовому турі The Eras Tour на підтримку її десятого студійного альбому Midnights. Придбати квитки на концерти титулованої артистки було справжнім квестом для її фанатів. Так, наприклад, одна з шанувальниць Тейлор "влізла" в борги через бажання потрапити на концерт зірки.

Про це блогерка з Австралії повідомила у своїх соцмережах. 

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Дівчина зайшла на вебсайт, аби придбати квитки для себе та сестри на одне з шоу Тейлор в Австралії. Втім вона купила вісім, бо квитковий сервіс почав зависати через великий ажіотаж. Так дівчина випадково витратила 10 тисяч доларів, замість запланованої 1000.

"Коли оберталися колеса (очікування завантаження сторінки. Ред.) під час обробки замовлення, я краєм ока побачила напис "10 тисяч доларів". Я зависла. Моє серце буквально зупинилося. Наступної хвилини в мене почастішало дихання. Я буквально плакала", — розповіла фанатка Свіфт.

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Шанувальниця Тейлор Свіфт. Скриншот: TikTok/__georose

Джорджія обрала одне з чотирьох вікон, а решту закрила. За кілька секунд блогерка зрозуміла, що транзакції пройшли по всіх. Гроші було списано з кредитки батьків. Фанатці Тейлор знадобилось чимало часу, аби перепродати квитки та закрити борг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися. Також ми розповідали, що Свіфт розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті.

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