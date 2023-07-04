Блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

Американська співачка Тейлор Свіфт знаходиться зараз у світовому турі The Eras Tour на підтримку її десятого студійного альбому Midnights. Придбати квитки на концерти титулованої артистки було справжнім квестом для її фанатів. Так, наприклад, одна з шанувальниць Тейлор "влізла" в борги через бажання потрапити на концерт зірки.

Про це блогерка з Австралії повідомила у своїх соцмережах.

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"Зальот" на гроші

Дівчина зайшла на вебсайт, аби придбати квитки для себе та сестри на одне з шоу Тейлор в Австралії. Втім вона купила вісім, бо квитковий сервіс почав зависати через великий ажіотаж. Так дівчина випадково витратила 10 тисяч доларів, замість запланованої 1000.

"Коли оберталися колеса (очікування завантаження сторінки. — Ред.) під час обробки замовлення, я краєм ока побачила напис "10 тисяч доларів". Я зависла. Моє серце буквально зупинилося. Наступної хвилини в мене почастішало дихання. Я буквально плакала", — розповіла фанатка Свіфт.

Шанувальниця Тейлор Свіфт. Скриншот: TikTok/__georose

Джорджія обрала одне з чотирьох вікон, а решту закрила. За кілька секунд блогерка зрозуміла, що транзакції пройшли по всіх. Гроші було списано з кредитки батьків. Фанатці Тейлор знадобилось чимало часу, аби перепродати квитки та закрити борг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися. Також ми розповідали, що Свіфт розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті.