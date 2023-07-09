Зірка "Сутінків" прийшов на концерт своєї колишньої, Тейлор Свіфт, разом з дружиною
Американський актор Тейлор Лотнер, який став всесвітньовідомим за роллю перевертня Джейкоба у знаменитій сазі "Сутінки", відвідав концерт своєї колишньої дівчини, співачки Тейлор Свіфт. Компанію йому склала його дружина, медсестра Тейлор Доум. Три тезки зробили спільне фото.
Воно з’явилось в Instagram 31-річного актора.
Зіркова зустріч
Лотнер та Свіфт зустрічались наприкінці нульових. Після розставання вони залишились друзями. Після цього в Тейлора були романи з іншими зірковими красунями. Втім, з 2018 року він разом з медсестрою Тейлор Доум. Парочка відгуляла весілля в листопаді минулого року.
Лотнер з дружиною завітали на концерт Свіфт в Канзас-Сіті. Під час шоу співачка презентувала новий кліп на пісню I Can See You. У відео Лотнер зіграв одну з головних ролей.
Після концерту Лотнер з дружиною особисто зустрівся з Тейлор за сценою. Знаменитості зробили фото, яке повторило мем із трьома Людинами-павуками з мультсеріалу про супергероя. Так три тезки відреагували на свої однакові імена.
Нагадаємо, раніше ми писали, що австралійська блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися.