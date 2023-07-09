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Зірка "Сутінків" прийшов на концерт своєї колишньої, Тейлор Свіфт, разом з дружиною

9 липня 2023 12:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Сутінків" прийшов на концерт своєї колишньої, Тейлор Свіфт, разом з дружиною
Актор Тейлор Лотнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Тейлор Лотнер, який став всесвітньовідомим за роллю перевертня Джейкоба у знаменитій сазі "Сутінки", відвідав концерт своєї колишньої дівчини, співачки Тейлор Свіфт. Компанію йому склала його дружина, медсестра Тейлор Доум. Три тезки зробили спільне фото. 

Воно з’явилось в Instagram 31-річного актора. 

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Лотнер та Свіфт зустрічались наприкінці нульових. Після розставання вони залишились друзями. Після цього в Тейлора були романи з іншими зірковими красунями. Втім, з 2018 року він разом з медсестрою Тейлор Доум. Парочка відгуляла весілля в листопаді минулого року. 

Лотнер з дружиною завітали на концерт Свіфт в Канзас-Сіті. Під час шоу співачка презентувала новий кліп на пісню I Can See You. У відео Лотнер зіграв одну з головних ролей. 

Після концерту Лотнер з дружиною особисто зустрівся з Тейлор за сценою. Знаменитості зробили фото, яке повторило мем із трьома Людинами-павуками з мультсеріалу про супергероя. Так три тезки відреагували на свої однакові імена. 

Співачка Тейлор Свіфт та актор Тейлор Лотнер з дружиною. Фото: Instagram/taylorlautner
Мем з Людинами-павуками. Фото: Instagram/taylorlautner

Нагадаємо, раніше ми писали, що австралійська блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися.

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