Зірка "Сутінків" прийшов на концерт своєї колишньої, Тейлор Свіфт, разом з дружиною

Актор Тейлор Лотнер. Фото: Google

Американський актор Тейлор Лотнер, який став всесвітньовідомим за роллю перевертня Джейкоба у знаменитій сазі "Сутінки", відвідав концерт своєї колишньої дівчини, співачки Тейлор Свіфт. Компанію йому склала його дружина, медсестра Тейлор Доум. Три тезки зробили спільне фото.

Воно з’явилось в Instagram 31-річного актора.

Читайте також:

Зіркова зустріч

Лотнер та Свіфт зустрічались наприкінці нульових. Після розставання вони залишились друзями. Після цього в Тейлора були романи з іншими зірковими красунями. Втім, з 2018 року він разом з медсестрою Тейлор Доум. Парочка відгуляла весілля в листопаді минулого року.

Лотнер з дружиною завітали на концерт Свіфт в Канзас-Сіті. Під час шоу співачка презентувала новий кліп на пісню I Can See You. У відео Лотнер зіграв одну з головних ролей.

Після концерту Лотнер з дружиною особисто зустрівся з Тейлор за сценою. Знаменитості зробили фото, яке повторило мем із трьома Людинами-павуками з мультсеріалу про супергероя. Так три тезки відреагували на свої однакові імена.

Співачка Тейлор Свіфт та актор Тейлор Лотнер з дружиною. Фото: Instagram/taylorlautner

Мем з Людинами-павуками. Фото: Instagram/taylorlautner

Нагадаємо, раніше ми писали, що австралійська блогерка "влізла" в борги через Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися.