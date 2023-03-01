Кэтрин Винник стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала послом UNITED24. К партнерам платформы также присоединился благотворительный фонд.

Об этом сообщается в соцсетях фандрайзинговой платформы UNITED24.

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Винник сосредоточится на программе "Восстановление Украины", которая поможет восстанавливать дома в разрушенных войной областях.

"Дом — это место, где семья собирается вместе. Где разделяют любовь и где рождаются воспоминания. Программа восстановления Украины восстановит не только дома, но и соберет семьи снова", — рассказала актриса о нынешней деятельности The Winnick Foundation.

The Winnick Foundation была основана для помощи женщинам и детям по всему миру. Но после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году фонд направил усилия на преодоление гуманитарного кризиса в Украине. Это привлекло внимание Президента Владимира Зеленского, который в прошлом году пригласил Кэтрин Винник в Киев на празднование 31-летия независимости Украины.

Во время недавнего видеозвонка они обсудили детали сотрудничества, в частности, как The Winnick Foundation в партнерстве с UNITED24 может улучшить жизнь украинцев, потерявших свои дома в результате российских обстрелов.

"Большое спасибо, что вы с нами. Мы благодарны за то, что вы решили стать послом UNITED24, и стали первым амбассадором UNITED24 из Канады, с которой нас много связывает", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что звезда фильмов "Люди в черном", американский актер Томми Ли Джонс обратился к украинцам. Также мы рассказывали, что благотворительный фонд британского певца Элтона Джона пожертвует через фандрайзинговую платформу UNITED24 125 тысяч долларов.