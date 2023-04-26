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Звезда "Женского квартала" и "Лиги Смеха" Машлятина рассказала, как состригла волосы

26 апреля 2023 17:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Женского квартала" и "Лиги Смеха" Машлятина рассказала, как состригла волосы
Актриса "Женского квартала" Александра Машлятина. Фото: Instagram/mashliatina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны звезда "Женского Квартала" и проекта "Лига Смеха" Александра Машлятина решилась на кардинальные изменения во внешности. Актриса собственноручно состригла свои волосы.

Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

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Кардинальные изменения актрисы

По словам Машлятиной, во время войны хочется как-то отождествлять свое внутреннее состояние, свой вид с происходящим наружу. Вот почему она решила сделать короткую прическу.

"Я всегда хотела попробовать что-то новое. А чего нет? Делай с собой, что хочешь. Я самостоятельная девочка и решила подстричь себя сама. Это было очень смешно. Я ножницами подстриглась, а потом уже, когда пришло время машинки, я два дня не могла стричься дальше, потому что все было очень неровно. Показала свою прическу маме, а та сказала: "Я тоже так хочу". Поэтому я подстригла и ее", — рассказала актриса.

Фрагмент в видео с 07:06

Напомним, ранее мы писали, что звезду "Женского квартала" Ольгу Жуковцову после сериала "Слуга народа" звали работать в Верховную Раду. Также мы рассказывали, что звезда "Женского Квартала" Татьяна Песик получает от защитников с передовой.

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