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Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги Сміху" Машлятіна розповіла, як зістригла волосся

26 квітня 2023 17:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги Сміху" Машлятіна розповіла, як зістригла волосся
Акторка "Жіночого кварталу" Олександра Машлятіна. Фото: Instagram/mashliatina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни зірка "Жіночого Кварталу" та проєкту "Ліга Сміху" Олександра Машлятіна наважилась на кардинальні зміни у зовнішності. Акторка власноруч зістригла своє волосся.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "ЖВЛ".

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Кардинальні зміни акторки

За словами Машлятіної, під час війни хочеться якось ототожнювати свій внутрішній стан, свій вигляд з тим, що відбувається назовні. Саме тому вона вирішила зробити коротку зачіску. 

"Я завжди хотіла спробувати щось нове. А чого ні? Роби з собою, що хочеш. Я самостійна дівчинка і вирішила підстригти себе сама. Це було дуже смішно. Я ножицями підстриглась, а потім вже, коли прийшов час машинки, я два дні не могла стригтися далі, бо все було дуже нерівно. Показала свою зачіску мамі і вона сказала: "Я теж так хочу". Тому я підстригла і її", — розповіла акторка.

Фрагмент у відео з 07:06

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку "Жіночого кварталу" Ольгу Жуковцову після серіалу "Слуга народу" звали працювати до Верховної Ради. Також ми розповідали, що зірка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик отримує від захисників з передової.

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