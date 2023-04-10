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Зірка "Жіночого кварталу" згадала, як після серіалу "Слуга народу" її звали працювати до Ради

10 квітня 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Жіночого кварталу" згадала, як після серіалу "Слуга народу" її звали працювати до Ради
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий та акторка "Жіночого Кварталу" Ольга Жуковцова в серіалі "Слуга народу". Фото: Facebook/sluga95
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Акторка "Жіночого кварталу", яку глядачі також знають за серіалом "Слуга народу", Ольга Жуковцова, могла б кардинально змінити своє життя. Бо їй пропонували політичну кар’єру. 

Про це акторка розповіла в одному з інтерв’ю, пише "Новий канал".

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Жуковцова зіграла в "Слузі народу" помічницю міністра Оксану Сковороду. В її роль настільки повірили, що декілька років тому запропонували працювати на владу.

"Ця героїня була дуже впевнена в собі, вона знала, що кому робити й куди йти. А насправді на той час як акторка та як жінка я настільки впевненою не почувалася. Дуже пишаюся, адже змогла створити таку героїню, що після виходу серіалу мені навіть пропонували роботу у Верховній Раді. Я познайомилася з якимись чоловіками, і вони зробили мені таку пропозицію. Пояснювала їм, що не вмію того, що моя героїня, адже я інша особистість, і всі ті якості не мої. Це історія про те, як актори можуть створювати образ, у який потім вірять усі", — згадала Жуковцова. 

За словами Ольги,  під час вибору проєктів вона звертає увагу не лише на сценарій, а й на героїню, яку має зіграти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик розповіла, який гумор "заходить" військовим. Також ми писали про улюблені міста України акторів студії "Квартал 95".

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