Зірка "Жіночого кварталу" згадала, як після серіалу "Слуга народу" її звали працювати до Ради

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий та акторка "Жіночого Кварталу" Ольга Жуковцова в серіалі "Слуга народу". Фото: Facebook/sluga95

Акторка "Жіночого кварталу", яку глядачі також знають за серіалом "Слуга народу", Ольга Жуковцова, могла б кардинально змінити своє життя. Бо їй пропонували політичну кар’єру.

Про це акторка розповіла в одному з інтерв’ю, пише "Новий канал".

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Жуковцова зіграла в "Слузі народу" помічницю міністра Оксану Сковороду. В її роль настільки повірили, що декілька років тому запропонували працювати на владу.

"Ця героїня була дуже впевнена в собі, вона знала, що кому робити й куди йти. А насправді на той час як акторка та як жінка я настільки впевненою не почувалася. Дуже пишаюся, адже змогла створити таку героїню, що після виходу серіалу мені навіть пропонували роботу у Верховній Раді. Я познайомилася з якимись чоловіками, і вони зробили мені таку пропозицію. Пояснювала їм, що не вмію того, що моя героїня, адже я інша особистість, і всі ті якості не мої. Це історія про те, як актори можуть створювати образ, у який потім вірять усі", — згадала Жуковцова.

За словами Ольги, під час вибору проєктів вона звертає увагу не лише на сценарій, а й на героїню, яку має зіграти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик розповіла, який гумор "заходить" військовим. Також ми писали про улюблені міста України акторів студії "Квартал 95".