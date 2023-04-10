Звезда "Женского квартала" вспомнила, как после сериала "Слуга народа" ее звали работать в Раду
Актриса "Женского квартала", которую зрители также знают по сериалу "Слуга народа", Ольга Жуковцова, могла бы кардинально изменить свою жизнь. Потому что ей предлагали политическую карьеру.
Об этом актриса рассказала в одном из интервью, пишет "Новый канал".
Жуковцова сыграла в "Слуге народа" помощницу министра Оксану Сковороду. В ее роль так поверили, что несколько лет назад предложили работать на власть.
"Эта героиня была очень уверена в себе, она знала, что кому делать и куда идти. А на самом деле в то время как актриса и как женщина я настолько уверенной не чувствовала себя. Очень горжусь, ведь смогла создать такую героиню, что после выхода сериала мне даже предлагали работу в Верховной Раде. Я познакомилась с какими-то мужчинами, и они мне сделали такое предложение. Я объясняла им, что не умею того, что моя героиня, ведь я другая личность, и все те качества не мои. Актеры могут создавать образ, в который потом верят все", — вспомнила Жуковцова.
По словам Ольги, при выборе проектов она обращает внимание не только на сценарий, но и на героиню, которую предстоит сыграть.
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