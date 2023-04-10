Звезда "Женского квартала" вспомнила, как после сериала "Слуга народа" ее звали работать в Раду

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и актриса "Женского Квартала" Ольга Жуковцова в сериале "Слуга народа". Фото: Facebook/sluga95

Актриса "Женского квартала", которую зрители также знают по сериалу "Слуга народа", Ольга Жуковцова, могла бы кардинально изменить свою жизнь. Потому что ей предлагали политическую карьеру.

Об этом актриса рассказала в одном из интервью, пишет "Новый канал".

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Жуковцова сыграла в "Слуге народа" помощницу министра Оксану Сковороду. В ее роль так поверили, что несколько лет назад предложили работать на власть.

"Эта героиня была очень уверена в себе, она знала, что кому делать и куда идти. А на самом деле в то время как актриса и как женщина я настолько уверенной не чувствовала себя. Очень горжусь, ведь смогла создать такую героиню, что после выхода сериала мне даже предлагали работу в Верховной Раде. Я познакомилась с какими-то мужчинами, и они мне сделали такое предложение. Я объясняла им, что не умею того, что моя героиня, ведь я другая личность, и все те качества не мои. Актеры могут создавать образ, в который потом верят все", — вспомнила Жуковцова.

По словам Ольги, при выборе проектов она обращает внимание не только на сценарий, но и на героиню, которую предстоит сыграть.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик рассказала, какой юмор "заходит" военным. Также мы писали о любимых городах Украины актеров студии "Квартал 95".