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Звезда "Женского квартала" вспомнила, как после сериала "Слуга народа" ее звали работать в Раду

10 апреля 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Женского квартала" вспомнила, как после сериала "Слуга народа" ее звали работать в Раду
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и актриса "Женского Квартала" Ольга Жуковцова в сериале "Слуга народа". Фото: Facebook/sluga95
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актриса "Женского квартала", которую зрители также знают по сериалу "Слуга народа", Ольга Жуковцова, могла бы кардинально изменить свою жизнь. Потому что ей предлагали политическую карьеру.

Об этом актриса рассказала в одном из интервью, пишет "Новый канал".

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Жуковцова сыграла в "Слуге народа" помощницу министра Оксану Сковороду. В ее роль так поверили, что несколько лет назад предложили работать на власть.

"Эта героиня была очень уверена в себе, она знала, что кому делать и куда идти. А на самом деле в то время как актриса и как женщина я настолько уверенной не чувствовала себя. Очень горжусь, ведь смогла создать такую героиню, что после выхода сериала мне даже предлагали работу в Верховной Раде. Я познакомилась с какими-то мужчинами, и они мне сделали такое предложение. Я объясняла им, что не умею того, что моя героиня, ведь я другая личность, и все те качества не мои. Актеры могут создавать образ, в который потом верят все", — вспомнила Жуковцова.

По словам Ольги, при выборе проектов она обращает внимание не только на сценарий, но и на героиню, которую предстоит сыграть.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик рассказала, какой юмор "заходит" военным. Также мы писали о любимых городах Украины актеров студии "Квартал 95".

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