Звезды съезжаются во Львов почтить память Кузьмы Скрябина. Ему исполнилось бы 55 лет

Фронтмен группы "Скрябін", музыкант Андрей Кузьменко. Фото: Instagram/skryabinband

Сегодня, 17 августа, свой день рождения отпраздновал бы музыкант Андрей Кузьменко, более известный по псевдониму Кузьма Скрябин. Лидеру одноименной группы, Герою Украины (2020-й, посмертно) исполнилось бы 55 лет. Коллеги и друзья погибшего в ДТП артиста решили почтить его память в родной Львовской области.

Новини.LIVE расскажут подробнее о концерте на западе страны.

Читайте также:

Чествование памяти Кузьмы

Родители певца и одно из концертных агентств организовали фестиваль "Шампанські очі". Он соберет знаменитостей на одной сцене. Так, например, одним из хедлайнеров стала Ирина Билык, которая из-за полномасштабной войны живет за границей. В компании певца Сергея Мироненко она уже сняла несколько видео во Львове.

Музыкальные исполнители Ирина Билык и Сергей Мироненко. Скриншот: Instagram/serhii_myronenko

Среди других артистов в афише также отмечены: Александр Пономарев, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Арсен Мирзоян, Ivan Navi, Pianoбой и другие знаменитости.

Среди них не будет певца Дмитрия Монатика. Но он одним из первых приветствовал Кузьму с днем рождения. MONATIK опубликовал видео своего выступления в День Независимости Украины, которое трогательно подписал.

"С Днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет везде годы! С большой радостью и честью всегда исполняем "Старі фотографії" на концертах, лелея и пронося любовь к нашей культуре", — написал Дмитрий.

Ранее мы писали, что ООО "Кузьма Скрябин" обвинило в пиратстве известный украинский лейбл и молодую певицу.