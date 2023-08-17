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Звезды съезжаются во Львов почтить память Кузьмы Скрябина. Ему исполнилось бы 55 лет

17 августа 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезды съезжаются во Львов почтить память Кузьмы Скрябина. Ему исполнилось бы 55 лет
Фронтмен группы "Скрябін", музыкант Андрей Кузьменко. Фото: Instagram/skryabinband
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 17 августа, свой день рождения отпраздновал бы музыкант Андрей Кузьменко, более известный по псевдониму Кузьма Скрябин. Лидеру одноименной группы, Герою Украины (2020-й, посмертно) исполнилось бы 55 лет. Коллеги и друзья погибшего в ДТП артиста решили почтить его память в родной Львовской области.

Новини.LIVE расскажут подробнее о концерте на западе страны.

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Чествование памяти Кузьмы

Родители певца и одно из концертных агентств организовали фестиваль "Шампанські очі". Он соберет знаменитостей на одной сцене. Так, например, одним из хедлайнеров стала Ирина Билык, которая из-за полномасштабной войны живет за границей. В компании певца Сергея Мироненко она уже сняла несколько видео во Львове.

Музыкальные исполнители Ирина Билык и Сергей Мироненко. Скриншот: Instagram/serhii_myronenko

Среди других артистов в афише также отмечены: Александр Пономарев, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Арсен Мирзоян, Ivan Navi, Pianoбой и другие знаменитости.

Среди них не будет певца Дмитрия Монатика. Но он одним из первых приветствовал Кузьму с днем рождения. MONATIK опубликовал видео своего выступления в День Независимости Украины, которое трогательно подписал.

"С Днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет везде годы! С большой радостью и честью всегда исполняем "Старі фотографії" на концертах, лелея и пронося любовь к нашей культуре", — написал Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Ранее мы писали, что ООО "Кузьма Скрябин" обвинило в пиратстве известный украинский лейбл и молодую певицу.

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