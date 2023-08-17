Звезды съезжаются во Львов почтить память Кузьмы Скрябина. Ему исполнилось бы 55 лет
Сегодня, 17 августа, свой день рождения отпраздновал бы музыкант Андрей Кузьменко, более известный по псевдониму Кузьма Скрябин. Лидеру одноименной группы, Герою Украины (2020-й, посмертно) исполнилось бы 55 лет. Коллеги и друзья погибшего в ДТП артиста решили почтить его память в родной Львовской области.
Новини.LIVE расскажут подробнее о концерте на западе страны.
Чествование памяти Кузьмы
Родители певца и одно из концертных агентств организовали фестиваль "Шампанські очі". Он соберет знаменитостей на одной сцене. Так, например, одним из хедлайнеров стала Ирина Билык, которая из-за полномасштабной войны живет за границей. В компании певца Сергея Мироненко она уже сняла несколько видео во Львове.
Среди других артистов в афише также отмечены: Александр Пономарев, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Арсен Мирзоян, Ivan Navi, Pianoбой и другие знаменитости.
Среди них не будет певца Дмитрия Монатика. Но он одним из первых приветствовал Кузьму с днем рождения. MONATIK опубликовал видео своего выступления в День Независимости Украины, которое трогательно подписал.
"С Днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет везде годы! С большой радостью и честью всегда исполняем "Старі фотографії" на концертах, лелея и пронося любовь к нашей культуре", — написал Дмитрий.
Ранее мы писали, что ООО "Кузьма Скрябин" обвинило в пиратстве известный украинский лейбл и молодую певицу.