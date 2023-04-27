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ТОВ "Кузьма Скрябін" звинуватило у піратстві відомий український лейбл та молоду співачку

27 квітня 2023 16:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ТОВ "Кузьма Скрябін" звинуватило у піратстві відомий український лейбл та молоду співачку
Фронтмен гурту "Скрябін", музикант Андрій Кузьменко. Фото: Instagram/skryabinband
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого тижня, 21 квітня, у мережі з’явився новий кавер-альбом співачки Dakooka "Скрябін by Dakooka", який викликав чимало хейту та обговорень в українському шоу-бізнесі. Музична спільнота обурилася, що розповсюджувачем запису на YouTube вказана російська дистрибуційна компанія ZVONKO Digital. Свій коментар дали правовласники пісень загиблого у ДТП Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін).

Про це повідомляє видання "СЛУХ". 

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Одіозний альбом випустив відомий український лейбл Moon Record. Те що YouTube займалась компанія країни-терориста, Андрій Пасічник, генеральний продюсер лейблу, назвав технічною помилкою американського дистриб’ютора Iricom, з яким співпрацює Moon Record. 

Альбом співачки Dakooka наробив галасу в українському шоу-бізнесі. Фото: Twitter/ohnovorohno

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузьма Скрябін", яке після смерті музиканта заснувала вдова Кузьменка Світлана Бабійчук, станом на 2023 рік володіють 100% авторських прав на пісні гурту "Скрябін". У особі директорки Людмили Зубрій вони звернулися до видання "СЛУХ" із проханням прокоментувати зі свого боку випуск кавер-альбому "СКРЯБІН by Dakooka" на Moon Records. 

Представники товариства надали ймовірні докази зв’язку альбому каверів Dakooka із російським дистриб’ютором ZVONKO Digital, а також заявили, що лейбл Moon Records наразі не має жодних авторських прав на композиції гурту "Скрябін". Крім того, за словами товариства, всі записи "Скрябіна" на стримінгових платформах були видані Moon Records 2022 року незаконно.

"Створення каверів Dakooka і використання їх на цифрових музичних майданчиках можливе лише з дозволу ТОВ "Кузьма Скрябін". Але ні ТОВ "МУН РЕКОРДС", ні Dakooka не зверталися до нас за таким дозволом. Вважаємо такі їхні дії явним та умисним порушенням авторських прав ТОВ "Кузьма Скрябін", відкритим піратством", — заявили в компанії ТОВ "Кузьма Скрябін".

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідеру гурту "Корупція" Міші Крупіну закидають спробу незаконної втечі з країни. Також ми писали, що продюсер Олега Винника повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком.

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