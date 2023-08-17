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Зірки з'їжджаються до Львова вшанувати пам'ять Кузьми Скрябіна. Йому виповнилось б 55 років

17 серпня 2023 10:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірки з'їжджаються до Львова вшанувати пам'ять Кузьми Скрябіна. Йому виповнилось б 55 років
Фронтмен гурту "Скрябін", музикант Андрій Кузьменко. Фото: Instagram/skryabinband
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 17 серпня, свій день народження відсвяткував би музикант Андрій Кузьменко, більш відомий за псевдонімом Кузьма Скрябін. Лідеру однойменного гурту, Герою України (2020-й, посмертно) виповнилось би 55 років. Колеги та друзі загиблого в ДТП артиста вирішили вшанувати його пам’ять в рідній Львівській області.

Новини.LIVE розкаже детальніше про концерт на заході країни. 

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Батьки співака та одна з концертних агенцій організували фестиваль "Шампанські очі". Він збере знаменитостей на одній сцені. Так, наприклад, однією з хедлайнерок стала Ірина Білик, яка через повномасштабну війну живе за кордоном. В компанії співака Сергія Мироненка вона вже  зняла декілька відео у Львові. 

Музичні виконавці Ірина Білик та Сергій Мироненко. Скриншот: Instagram/serhii_myronenko

Серед інших артистів в афіші також зазначені: Олександр Пономарьов, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Михайло Хома (DZIDZIO), Арсен Мірзоян, Ivan Navi, Pianoбой та інші знаменитості. 

Серед них не буде співака Дмитра Монатіка. Але він одним з перших привітав Кузьму з днем народження. MONATIK опублікував відео свого виступу на День Незалежності України, яке зворушливе підписав. 

"З Днем народження, легендарний Кузьма Скрябін! Ваша музика живе скрізь роки! З великою радістю і честю завжди виконуємо "Старі фотографії" на концертах, плекаючи та проносячи любов до нашої культури", — написав Дмитро.

Раніше ми писали, що ТОВ "Кузьма Скрябін" звинуватило у піратстві відомий український лейбл та молоду співачку.

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