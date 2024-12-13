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Звездная тренер дала совет, как заниматься спортом после 35 лет

13 декабря 2024 21:55
Мария Покровская - Редактор
Как эффективно тренироваться после 35 лет — Анита Луценко дала совет
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Мария Покровская - Редактор

Звездная фитнес-тренер Анита Луценко рассказала об особенностях тренировки после 35 лет. Спортсменка дала полезные советы женщинам, которые в любом возрасте хотят держать свое тело в форме.

Публикацией звездная тренерша поделилась в Instagram.

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Как заниматься спортом после 35 лет

В своем блоге Луценко отмечает, что начинать заниматься спортом можно в любом возрасте и не бояться менять свои привычки.

"Чем отличаются тренировки в 35-40+ лет? Тем, что ты чувствуешь как прошли твои предыдущие 40 лет, были ли тренировки и здоровые привычки или нет. Здесь мы видим вывод работы над собой. Она могла быть, а могла нет. И это все нормально. Не надо зацикливаться на прошлом, есть сегодня и важно понять, что сегодняшние действия повлияют на 100% на то, как будет в 50+. Возможно ли начать в 40 — конечно! И это тоже нормально. Будет ли трудно? Да! Первые 2-3 недели. А потом наслаждение от изменений будет таким сильным, что уже не откажешься",поделилась тренер.

Анита посоветовала женщинам после 35 лет акцентировать внимание на силовых тренировках, следить за своим рационом, заботиться о теле, а также чаще наведываться к своему женскому врачу.

"Что актуально: силовые упражнения а не кардио, кардио может быть, и это хорошо, но больше силовых, силовые со своим весом или дополнительной (резинки, гантели, что угодно), работа над глубокими мышцами спины и тазовым дном, коррекция количества пассивного сидение, введение в рутину скраба и увлажнение тела, коррекция рациона — уменьшение количества сладкого и мучных изделий, постоянный контакт с гинекологом", — назвала главные аспекты тренер.

Ранее Даша Астафьева показала, чем питается во время похудения.

Также звезда "Холостяка" похвасталась результатами похудения после двух родов.

спорт возраст тренер тренировки Анита Луценко

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Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

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