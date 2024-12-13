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Зіркова тренерка дала пораду, як займатися спортом після 35 років

13 грудня 2024 21:55
Марія Покровська - Редактор
Як ефективно тренуватися після 35 років — Аніта Луценко дала пораду
Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Марія Покровська - Редактор

Зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла про особливості тренування після 35 років. Спортсменка дала корисні поради жінкам, які в будь-якому віці хочуть тримати своє тіло у формі.

Публікацією зіркова тренерка поділилася в Instagram.

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Як займатися спортом після 35 років

У своєму блогу Луценко наголошує, що починати займатися спортом можна у будь-якому віці та не боятися змінювати свої звички.

"Чим відрізняються тренування в 35-40+ років? Тим, що ти відчуваєш як пройшли твої попередні 40 років, чи були тренування і здорові звички чи ні. Тут ми бачимо висновок роботи над собою. Вона могла бути, а могла ні. І це все нормально. Не треба зациклюватися на минулому, є сьогодні і важливо зрозуміти, що сьогоднішні дії вплинуть на 100% на те, як буде в 50+. Чи можливо розпочати в 40 — звичайно! І це теж нормально. Чи буде важко? Так! Перші 2-3 тижні. А потім насолода від змін буде такою сильною, що вже не відмовишся", — поділилася тренерка.

Аніта порадила жінкам після 35 років акцентувати увагу на силових тренуваннях, слідкувати за своїм раціоном, дбати про тіло, а також частіше навідуватися до свого жіночого лікаря.

"Що актуально: силові вправи а не кардіо, кардіо може бути, і це добре, але більше силових, силові із своєю вагою чи додатковою(резинки, гантелі, що завгодно), робота над м'язами глибокими спини і тазовим дном, корекція кількості пасивного сидіння, введення в рутину скрабу і зволоження тіла, корекція раціону — зменшення кількості солодкого і борошняних виробів, постійний контакт із гінекологом", — назвала головні аспекти тренерка.

Раніше Даша Астаф'єва показала, чим харчується під час схуднення.

Також зірка "Холостяка" похизувалася результатами схуднення після двох пологів.

спорт вік тренер тренування Аніта Луценко

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