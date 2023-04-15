Звездное признание: продюсер проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" совершил каминг-аут

Украинский телепродюсер, руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк. Фото: 1plus1.ua

Продюсер популярных в Украине телепроектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" Владимир Завадюк подытожил, что он сделал во время полномасштабной войны. Также друг и коллега многих знаменитостей сделал откровенное признание о личной жизни.

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35-летний телепродюсер признался, что его сердце несвободно. Завадюк заявил, что у него есть бойфренд. Таким образом, Владимир сделал каминг-аут.

"Я переехал из своей любимой квартиры, которая отныне за блок-постами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Потому что это о смелости быть собой", — написал Завадюк.

Кто именно его вторая половинка телепродюсер не сообщил. Также звезда многих телепроектов поделился выводом, сделанным им во время полномасштабной войны.

"Я могу казаться уверенным человеком, но я много сомневался. Война изменила мою жизнь, и я совершенно четко осознаю тот факт, что жить нужно здесь и сейчас. Нет больше времени откладывать что-то на потом. Я уверен, что эта история знакома многим из вас. После того как началась война, я попытался начать делать то, что откладывал здесь и сейчас. Учусь преодолевать сомнения каждый день", — подытожил Владимир.

Напомним, ранее мы писали, что шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13 сезон: кого ищут продюсеры. Также мы рассказывали, что финалистка шоу "Голос країни", певица Марта Липчей из команды Оли Поляковой представила дебютный сингл.