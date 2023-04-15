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Зіркове зізнання: продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" зробив камінгаут

15 квітня 2023 17:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зіркове зізнання: продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" зробив камінгаут
Український телепродюсер, керівник Big Entertainment Shows, Володимир Завадюк. Фото: 1plus1.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Продюсер популярних в Україні телепроєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк підсумовував, що він зробив під час повномасштабної війни. Також друг та колега багатьох знаменитостей зробив відверте зізнання про особисте життя. 

Публікація доступна у соцмережах продюсера. 

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35-річний телепродюсер зізнався, що його серце невільне. Завадюк заявив, що в нього є бойфренд. Таким чином Володимир зробив камінгаут. 

"Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка відтепер за блок-постами в урядовому кварталі, на більшу разом з бойфрендом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені не легко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою", — написав Завадюк. 

Хто саме його друга половинка телепродюсер не повідомив. Також зірка багатьох телепроєктів поділився висновком, який він зробив під час повномасштабної війни. 

"Я можу здаватися впевненою людиною, але я багато сумнівався. Війна змінила моє життя, і я абсолютно чітко усвідомлюю той факт, що жити потрібно тут і зараз. Не має більше часу відкладати щось на потім. Я впевнений, що ця історія знайома багатьом із вас. Після того, як почалася війна я спробував почати робити те, що відкладав тут і зараз. Вчуся долати сумніви щодня", — підсумував Володимир. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери. Також ми розповідали, що фіналістка шоу "Голос країни", співачка Марта Липчей з команди Олі Полякової, презентувала дебютний сингл.

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