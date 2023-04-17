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Звездные блогеры рассказали, что на самом деле с Олегом Винником: "Никто не хотел называть диагноз"

17 апреля 2023 17:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездные блогеры рассказали, что на самом деле с Олегом Винником: "Никто не хотел называть диагноз"
Певец Олег Винник на одной из премий. Фото: Instagram/olegg.vynnyk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исчезновение певца Олега Винника с начала полномасштабной войны время от времени обсуждают некоторые его поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Артист не выходит на связь в социальных сетях и не дает концерты. Даже его звездные друзья, певица Оля Полякова и телеведущий Юрий Горбунов, в недавних интервью затруднились ответить, как живет Винник, потому что тот не отвечает на их телефонные звонки.

Некоторые звездные блогеры в своих каналах YouTube прокомментировали исчезновение певца и поделились некоторой информацией.

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Блогер была соведущей бекстейджа второго сезона телевизионного шоу "Маска", в котором Олег Винник был звездным детективом.

"Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач, делал какие-то манипуляции, процедуры с горлом. Я на это не обращала особого внимания, ведь это артист, и подкармливать горло уколами — это нормально", рассказала блогер в новом выпуске.

Впрочем, предполагать, что именно у Винника Кирс не стала. Фрагмент в видео с 14:56.

Что говорит Богдан Беспалов

Едва ли не самый скандальный звездный блогер в вопросе относительно исчезновения Винника снова ссылается на "котят". Так Беспалов называет своих осведомителей. Один из них, по словам Богдана, работает в немецкой больнице, где Винник якобы борется с последствиями серьезного заболевания.

Работник будто услышал в разговоре близкого человека Винника, что возвращаться в Украину тот не планирует.

"Болеет он онкологическим заболеванием. Ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова — никто не хотел озвучивать диагноз, потому что у нас все толерируется в обществе шоу-бизнесовом, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам. Довольно тяжело он его (рак. — Ред.) переносил, перенес, лечится. Находится в Берлине", сказал Беспалов.

Напомним, ранее мы писали, что лидер "Волчиц" рассказала, как Олег Винник помогает Украине и когда планирует вернуться на сцену. До этого шоувумен Мила Еремеева сообщила, что сейчас с Олегом Винником.

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