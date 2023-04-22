Звездный блогер и телеведущий Ваня Рассел совершил каминг-аут

Звездный блогер и телеведущий Ваня Рассел. Фото: Instagram/oh.my.russell

Все больше звезд украинского шоу-бизнеса в последнее время заявляют о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В основном они делают каминг-аут ради поддержки законопроекта о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые отношения.

Именно это и вдохновило звездного блогера и телеведущего Ваню Рассела сделать громкое заявление, опубликованное в своем YouTube-канале.

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Звездный блогер, член жюри музыкальной премии YUNA и ведущий развлекательных шоу отметил, что у представителей ЛГБТ-сообщества, многие из которых защищают Украину на фронте, должны быть такие же права, как и у других граждан страны. Элементарно: посещать любимого человека в больнице и оформлять имущественные права.

"Я еще раз хочу напомнить, что мы живем в свободной стране, в стране, которая идет на много шагов вперед. Каждый из нас имеет право на свободу, на любовь и на счастливое будущее. Мы несокрушимы, мы свободны, мы смелы. И сейчас я также хочу проявить свою смелость и поддержать людей, которые просто хотят быть счастливыми, поддержать украинских военных, которые открыто заявляют о своей ориентации и не боятся осуждения других. Заявляю, что я также являюсь представителем ЛГБТ-сообщества", — сказал Ваня Рассел.

В видео звездный блогер вспомнил певцов MELOVIN и Владимира Борисенко, которые также выразили поддержку ЛГБТ-военным.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Также мы рассказывали историю любви британского певца Элтона Джона с его мужем, кинопродюсером и общественным деятелем Дэвидом Фернишем.