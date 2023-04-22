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Зірковий блогер та телеведучий Ваня Рассел зробив камінгаут

22 квітня 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірковий блогер та телеведучий Ваня Рассел зробив камінгаут
Зірковий блогер та телеведучий Ваня Рассел. Фото: Instagram/oh.my.russell
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Все більше зірок українського шоу-бізнесу останнім часом заявляють про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти. Здебільшого вони роблять камінгаут заради підтримки законопроєкту про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві стосунки.

Саме це і надихнуло зіркового блогера та телеведучого Ваню Рассела зробити гучну заяву, яку він опублікував у своєму YouTube-каналі. 

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Подробиці 

Зірковий блогер, член журі музичної премії YUNA та ведучий розважальних шоу зауважив, що в представників ЛГБТ-спільноти, багато з яких захищає Україну на фронті, мають бути такі самі права, як і в інших громадян країни. Елементарно: відвідувати кохану людину в лікарні та оформлювати майнові права. 

"Я ще раз хочу нагадати, що ми живемо у вільній країні, в країні, яка йде на багато кроків вперед. Кожен із нас має право на свободу, на кохання та на щасливе майбутнє. Ми незламні, ми вільні, ми сміливі. І зараз я також хочу проявити свою сміливість та підтримати людей, які просто хочуть бути щасливими, підтримати українських військових, які відкрито заявляють про свою орієнтацію та не бояться осуду інших. Заявляю, що я також є представником ЛГБТ-спільноти", — сказав Ваня Рассел. 

У відео зірковий блогер згадав співаків MELOVIN та Володимира Борисенка, які також висловлювали підтримку ЛГБТ-військовим. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк зробив камінгаут. Також ми розповідали історію кохання британського співака Елтона Джона з його чоловіком, кінопродюсером та громадським діячем Девідом Фернішем.

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