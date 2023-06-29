Звездный "десант" на концерте Бейонсе: эмоции украинских знаменитостей

Певица Бейонсе в туре. Фото: Google

Накануне 27 и 28 июня американская певица Бейонсе в Варшаве отыграла последние концерты европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Не смогли пропустить выступление титулованной артистки и украиснкие звезды. Многие из них специально приехали в Польшу из Украины.

Новини.LIVE расскажет и покажет эмоции украинских знаменитостей от шоу Бейонсе.

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Джамала

Победительница конкурса "Евровидение-2016" пришла на концерт Бейонсе в шляпке дизайнера Руслана Багинского. Именно в его головных уборах выступает в своем туре рекордсменка премии "Грэмми".

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Джамала отрывалась на концерте в фан-зоне. По словам Джамалы, она поймала себя на мысли, как было бы круто, если бы такое шоу прошло на НСК "Олимпийский" в Киеве. Одним из любимых моментов звездной украинки на концерте стала игра музыкантов Бейонсе на инструментах.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Анна Тринчер

Как и большинство знаменитостей, певица остановилась в отеле. Перед концертом Анна пожаловалась подписчикам, что номера в Варшаве дорогие, а сервис ужасен.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Тринчер была не в фан-зоне, а в конце стадиона. По ее словам, концерт Бейонсе был ее давней мечтой. Впрочем, американская артистка несколько разочаровала Анну. Подробный разбор Тринчер обещает опубликовать уже в скором времени в своих соцсетях.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Анастасия Кожевникова

Бывшая участница группы "ВИА Гра" также мечтала попасть на концерт Бейонсе много лет, а именно с 2005 года, когда стала фанаткой американской поп-дивы. В Варшаве Анастасия остановилась у друзей. После концерта экс-виагрянка смонтировала и опубликовала видео, где поделилась впечатлениями после концерта Бейонсе.

Так, например, первые три песни Кожевникова проплакала.

Александра Зарицкая

Фронтвумен группы KAZKA стала самой лаконичной украинской знаменитостью. С самого концерта Александра опубликовала только три сториз. В одной из которых отметила, что после победы украинцы сделают такое же, грандиозное шоу.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Скриншот: Instagram/kazka.band

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова "нашла" свою лошадь в Варшаве и поделилась впечатлениями от шоу Бейонсе. Также мы рассказывали, что бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подвергла критике концерт Бейонсе, который американская певица отыграла в Амстердаме (Нидерланды).