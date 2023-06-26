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Бейонсе підкреслила апетитні форми вініловою сукнею на сцені грандіозного турне

26 червня 2023 13:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе підкреслила апетитні форми вініловою сукнею на сцені грандіозного турне
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе продовжує вражати колекцією неймовірного вбрання під час свого туру Renaissance. Цього разу у Німеччині зірка вразила фанатів виходом у вініловій мінісукні.

Фото з виступу артистка запостила у своєму Instagram.

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Бейонсе підкреслила апетитні форми оригінальною вініловою сукнею, доповнивши образ підборами та розкішними прикрасами. Артистка не тільки заспівала свої відомі хіті на сцені грандіозного туру, а й привітала свою молодшу сестру Соландж з 25-м днем народження.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До речі, деякі сукні для свого шоу Бейонсе створила сама. Так, вона вразила рожевим вбранням у стилі диско.

"Я почала робити цю колекцію ще рік тому. Хотіла яскраві кольори свого бренду одягу поєднати зі стилем диско. Вперше покажу сукні під час свого турне", — поділилася співачка.

 

Бейонсе стала дизайнером деяких суконь для шоу. Фото: instagram.com/beyonce/

До речі, саме ця сукня підвела артистку під час нещодавнього концерту. Бейонсе, як завжди, вийшла на сцену з запальним треком та у відвертій сукні. Артистка влаштувала енергійні танці і не помітила, як її вбрання у зоні декольте не втрималося. Танцівник співачки прийшов їй на допомогу і прикрив собою. Артистка доспівала пісню та залишила сцену, притримуючи бюст.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Раніше стало відомо, що Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

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