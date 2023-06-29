Зірковий "десант" на концерті Бейонсе: емоції українських знаменитостей

Співачка Бейонсе в турі. Фото: Google

Напередодні, 27 та 28 червня, американська співачка Бейонсе у Варшаві відіграла останні концерти європейської частини свого світового туру Renaissance World Tour. Не змогли пропустити виступ титулованої артистки й українські зірки. Багато хто з них спеціально приїхав до Польщі з України.

Новини.LIVE розкаже та покаже емоції українських знаменитостей від шоу Бейонсе.

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Джамала

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" прийшла на концерт Бейонсе у капелюшку дизайнера Руслана Багінського. Саме в його головних уборах виступає у своєму турі рекордсменка премії "Ґреммі".

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Джамала відривалась на концерті у фан-зоні. За словами Джамали, вона зловила себе на думці, як було б круто, аби таке шоу пройшло на НСК "Олімпійський" в Києві. Одним з улюблених моментів зіркової українки на концерті стала гра музикантів Бейонсе на інструментах.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Анна Трінчер

Як і більшість знаменитостей, співачка зупинилась в готелі. Перед концертом Анна пожалілась підписникам, що номери у Варшаві дорогі, а сервіс жахливий.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Трінчер була не у фан-зоні, а наприкінці стадіону. За її словами, концерт Бейонсе був її давньою мрією. Втім, американська артистка дещо розчарувала Анну. Детальний розбір Трінчер обіцяє опублікувати вже незабаром у своїх соцмережах.

Скриншот: Instagram/annatrincher_official

Анастасія Кожевнікова

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" також мріяла потрапити на концерт Бейонсе багато років, а саме з 2005-го, коли стала фанаткою американської попдіви. У Варшаві Анастасія зупинилась у друзів. Після концерту ексвіагрянка змонтувала та опублікувала відео, в якому поділилась враженнями після концерту Бейонсе.

Так, наприклад, перші три пісні Кожевнікова проплакала.

Олександра Заріцька

Фронтвумен гурту KAZKA стала найлаконічнішою українською знаменитістю. З самого концерту Олександра опублікувала лише три сторіз. В Одній з яких зазначила, що після перемоги українці зроблять таке саме, грандіозне шоу.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Скриншот: Instagram/kazka.band

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова "знайшла" свого коня у Варшаві та поділилась враженнями від шоу Бейонсе. Також ми розповідали, що колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розкритикувала концерт Бейонсе, який американська співачка відіграла в Амстердамі (Нідерланди).