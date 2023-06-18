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Камінська розкритикувала концерт Бейонсе, який співачка відіграла в Амстердамі

18 червня 2023 13:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камінська розкритикувала концерт Бейонсе, який співачка відіграла в Амстердамі
Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Бейонсе перебуває зараз у світовому концертному турі під назвою Renaissance World Tour. Суперзірка колесить країнами Європи. Напередодні вона відіграла концерт в столиці Нідерландів Амстердамі. На нього завітала й колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська. 

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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Після початку повномасштабної війни Камінська разом з двома дітьми переїхала до Роттердаму (Нідерланди). Зараз Слава інколи приїжджає в Іспанію, де живе її наречений. Але Слава обрала концерт Бейонсе саме в Амстердамі. 

"Я колись вже була на концерті Бейонсе в Барселоні з Кірюшкою (блогер, друг Слави. — Ред.). Приїхали, купили мерч та поїхали. Бо там Jay Z (чоловік Бейонсе. — Ред.) співав більше, ніж Бейонсе. Ми так не домовлялись", — розповіла Слава. 

Цього разу Камінська також не залишилась у захваті від виступу американської співачки. Українці не сподобався звук на концерті. 

Скриншот: Instagram/babaslavka
Скриншот: Instagram/babaslavka

Зазначимо, що це одні з останніх концертів Бейонсе в європейській частині туру. 27 та 28 червня рекордсменка премії "Ґреммі" відіграє два концерти у Варшаві.

Скриншот: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе станцювала зі своєю дочкою на одній сцені. Також ми розповідали, що Бейонсе потішила фаната коштовним подарунком.

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