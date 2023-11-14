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Звездный парикмахер Крис Эпплтон расстается с актером Эйфории Лукасом Гейджем

14 ноября 2023 12:23
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звездный парикмахер Крис Эпплтон расстается с актером Эйфории Лукасом Гейджем
Крис Эпплтон и Лукас Гейдж. Фото: instagram.com/chrisappleton1
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Парикмахер Ким Кардашьян — Крис Эпплтон — подал на развод со своим мужем, актером сериалов "Белый лотос" и "Эйфория" Лукасом Гейджем после шести месяцев брака.

Об этом пишет CNN.

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Причина – непримиримые разногласия

40-летний парикмахер Крис Эпплтон, являющийся личным стилистом по волосам Ким Кардашьян, а еще он работает с Джей Ло, Дуа Липой и другими, полгода назад вышел замуж за 28-летнего актера Лукаса Гейджа.

 

Судя по Instagram Криса, они с Лукасом обручились в Лас Вегасе и это было вполне спонтанное решение. Тогда церемонию проводила сама Ким Кардашьян.

 

Тогда они устроили шумную вечеринку и взяли лимузин. Там они сделали и парные татуировки.

 

Фото парных татуировок супругов с instagram.com/chrisappleton1

Сейчас стало известно, что мужчины подали прошение о разводе в Лос-Анджелесе. Основанием для этого указаны "непримиримые разногласия".

Согласно заявлению, пара не имеет общих детей и подписала послебрачный договор в мае.

Гейдж и Эпплтон впервые публично подтвердили свой роман в марте, дебютировав на красной дорожке во время вечеринки Vanity Fair и TikTok Young Hollywood.

Напомним, Ким Кардашьян провела свадебную церемонию своего стилиста.

Также мы писали, что Ким Кардашьян топлесс снялась в рождественской рекламе.

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