Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста: хто став обранцем зіркового гея

Світська левиця Кім Кардаш'ян, її стиліст по волоссю Кріс Епплтон, актор Лукас Гейдж та співачка Шаная Твен. Фото: Instagram/chrisappleton1

Близький друг та стиліст по волоссю американської світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш’ян, Кріс Епплтон, вийшов заміж. Його обранцем став актор серіалу "Білий лотос", Лукас Гейдж. Урочисту церемонію провела сама Кім.

Весільні фото та відео з’явились в Instagram Кріса Епплтона.

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Подробиці весілля

Зіркова пара одружилась в Лас-Вегасі, а Кім Кардашьян і п’ятиразова володарка премії "Греммі", кантрі-зірка Шаная Твен зіграли ключову роль у їхньому весіллі.

"Ми зробили це", — підписав Епплтон свій пост в соцмережі, який містив емодзі з діамантовою обручкою. Гейдж опублікував таку саму серію фотографій зі словами: "Безіменний палець там, де камінь".

На фотографіях зображені Гейдж і Епплтон у чорних шкіряних штанях і чорних пухнастих куртках з Кардашьян на тлі знакових білих кованих залізних воріт маленької білої каплиці в Лас-Вегасі.

Кім Кардаш'ян на весіллі свого друга та стиліста по волоссю. Фото: Instagram/chrisappleton1

На іншому фото зображено пару біля вівтаря, тримаючись за руки, а Кардашьян читає з аркуша паперу, проводячи церемонію.

Весілля стиліста по волоссю Кім Кардаш'ян та актора Лукаса Гейджа. Фото: Instagram/chrisappleton1

Епплтон і Гейдж публічно підтвердили свій роман і дебютували на червоній доріжці під час вечірки Vanity Fair лише минулого місяця.

Стиліст по волоссю Кріс Епплтон та актор Лукас Гейдж. Фото: Instagram/chrisappleton1

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