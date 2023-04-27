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Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста: хто став обранцем зіркового гея

27 квітня 2023 08:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста: хто став обранцем зіркового гея
Світська левиця Кім Кардаш'ян, її стиліст по волоссю Кріс Епплтон, актор Лукас Гейдж та співачка Шаная Твен. Фото: Instagram/chrisappleton1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Близький друг та стиліст по волоссю американської світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш’ян, Кріс Епплтон, вийшов заміж. Його обранцем став актор серіалу "Білий лотос", Лукас Гейдж. Урочисту церемонію провела сама Кім.

Весільні фото та відео з’явились в Instagram Кріса Епплтона. 

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Подробиці весілля

Зіркова пара одружилась в Лас-Вегасі, а Кім Кардашьян і п’ятиразова володарка премії "Греммі",  кантрі-зірка Шаная Твен зіграли ключову роль у їхньому весіллі.

"Ми зробили це", — підписав Епплтон свій пост в соцмережі, який містив емодзі з діамантовою обручкою. Гейдж опублікував таку саму серію фотографій зі словами: "Безіменний палець там, де камінь".

На фотографіях зображені Гейдж і Епплтон у чорних шкіряних штанях і чорних пухнастих куртках з Кардашьян на тлі знакових білих кованих залізних воріт маленької білої каплиці в Лас-Вегасі.

Кім Кардаш'ян на весіллі свого друга та стиліста по волоссю. Фото: Instagram/chrisappleton1

На іншому фото зображено пару біля вівтаря, тримаючись за руки, а Кардашьян читає з аркуша паперу, проводячи церемонію.

Весілля стиліста по волоссю Кім Кардаш'ян та актора Лукаса Гейджа. Фото: Instagram/chrisappleton1

Епплтон і Гейдж публічно підтвердили свій роман і дебютували на червоній доріжці під час вечірки Vanity Fair лише минулого місяця. 

Стиліст по волоссю Кріс Епплтон та актор Лукас Гейдж. Фото: Instagram/chrisappleton1

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський мільярдер і хрещений батько принца Джорджа, Г'ю Ґросвенор, оголосив про заручини. Також ми розповідали, що син Джона Бон Джові заручився з зіркою серіалу "Дивні дива".

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