Пропутинский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: росСМИ

Один из самых известных пропагандистов нового поколения в российском шоу-бизнесе, певец SHAMAN, распространил нарративы Кремля на многомиллионную публику. На федеральном "Первом канале" по случаю местного дня народного единства, которые оккупанты праздновали в субботу, 4 ноября, показали его концерт. На нем звездный путинист совершил провокацию, которую охотно понесли в массы телепродюсеры.

Об этом сообщают росЗМи.

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Во время исполнения песни "Я русский" 31-летнему путинисту вынесли чемодан с красной кнопкой, который явно символизирует тот самый ядерный чемоданчик. Со словами "Я русский" SHAMAN хлопнул по кнопке. В то же время на сцене вспыхнула пиротехника, а в небе начался салют.

Большой сольный концерт Ярослава Дронова (настоящее имя путиниста) прошел на "Зенит Арене" в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса стали 60 тысяч человек. После показа на "Первом канале" аудитория этого символического жеста российской пропаганды и актом очередного ядерного шантажа расширилась до миллионов.

SHAMAN не в первый раз участвует в массовых пропагандистских мероприятиях. Более того, он пишет песни, которые потом записывают другие звездные путинисты. Также Дронов активно встречается с российскими военными и хейтит Украину.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский актер устроил драку в центре Москвы из-за войны в Украине. Также мы рассказывали, что блогеру Алексею Дурневу с подписчиками удалось отменить планы пророссийского комика на Кипре.