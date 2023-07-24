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Співак-путініст Shaman випустив пісню, назва якої є аналогією на Mein Kampf

24 липня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співак-путініст Shaman випустив пісню, назва якої є аналогією на Mein Kampf
Співак-путініст Shaman. Фото: instagram.com/shaman.me/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак-путініст Shaman випустив новий кліп на пісню "Мій бій". Пісня з німецької перекладається як Mein Kampf.

Про це пише Meduza.

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Кліп знято, йдеться в описі до відео, "у зоні проведення СВО в рамках благодійного туру містами Новоросії". У відео показані кадри з одного із концертів співака перед російськими військовими.
Кадри з виступу перемежовуються роликами із зруйнованими будинками, російською військовою технікою, учасниками вторгнення військ РФ в Україну.

 

Коментатори в соцмережах подивилися кліп із німецькими субтитрами та побачили відсилання до маніфесту Адольфа Гітлера Mein Kampf. На це звернули увагу журналісти Ілля Шепелін та Артемій Троїцький.

"Співак Шаман — або повний ідіот, або троль, що причаївся. "Мій бій" — зрозуміло, що таке, якщо включити англійську. А в перекладі німецькою — і зовсім "Mein Kampf", — написав Троїцький.

 

Нагадаємо, репера Андрія Меньшикова, відомого під псевдонімом Лігалайз, мають намір притягнути до відповідальності за дискредитацію армії РФ. Також російські чиновники планують визнати його іноагентом.

Раніше стало відомо, що росіяни захейтили Пугачову, яка підтримала лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука.

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