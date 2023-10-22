Дурнєву з підписниками вдалося скасувати плани проросійського коміка на Кіпрі

Блогер Олексій Дурнєв. Фото: Instagram/aleksey_durnev

Днем раніше, блогер Олексій Дурнєв звернувся до організаторів концерту казахського пропутінського коміка Нурлана Сабурова в одному з університетів північного Кіпру з проханням скасувати виступ. Втім, українця заблокували. Дурнєв не опустив руки та звернувся до підписників, аби ті продовжували писати, зокрема, до американського вишу, де 25 листопада відбудеться захід.

Результат згуртованості українців Олексій повідомив в сторіз свого Instagram.

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Підписники Олексія та небайдужі українці почали писати організаторам та ректорату університету. Саме останній й вийшли на зв’язок та повідомили, що виступ путініста скасовано.

"Стасю, вітаю! Дякуємо, що повідомили нам. Ми проінформували організаторів та захід було скасовано. Бажаю вам гарного дня", — особисто написав молодій українці ректор університету. Дурнєв зробив репост.

Дурнєв прозвітував про скасування виступу Сабурова. Скриншоти: Instagram/aleksey_durnev

Аналогічна ситуація була влітку щодо концертів Ані Лорак в Туреччині. Українська діаспора та дипломати отримали відповідь від місцевої мережі готелів, що виступи колаборантки не відбудуться. Втім зрадниця все ж таки виступила. Чи відвідає 25 листопада північний Кіпр Нурлан Сабуров — дізнаємося за місяць.

Сабуров та українці

У квітні минулого року під час концертного туру в США Сабуров відмовлявся озвучувати свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, натомість жартував з натяками на страх перед російською владою й заявляв про те, що "нічим не зобов'язаний" глядачам, які ставили йому питання.

Позиція коміка призвела до суперечок у соціальних мережах. Силами української діаспори й генконсула заплановані концерти у США були скасовані.

Особливо відомий своєю фразою "Вибачте, це місячні?", який був спрямований жінці, яка вийшла на сцену в білій сукні з червоними плямами, що символізувало вбитих під час війни українок.

Казахський комік Нуран Сабуров. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що колаборантка Ганна Дзюба (Anna Asti) отримала російське громадянство. Також ми розповідали, що Ані Лорак виправдали в Росії: путіністи почали вибачатися перед нею.