Звездный зять Шварценеггера признался, где встретил его старшую дочь и в каком состоянии он был

Голливудский актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер

Звезда Marvel, голливудский актер Крис Пратт, уже пять лет вместе со своей любимой женой, писательницей Кэтрин Шварценеггер. Она старшая дочь легендарного исполнителя роли Терминатора и бывшего губернатора штата Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Звезда фильмов "Сторожевые галактики" признался, где встретился с Кэтрин и в каком психологическом состоянии он тогда был, пишет издание People.

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Оказывается, звездный зять Шварценеггера встретил его дочь в церкви.

"Я был в первом ряду — это похоже на то, что ты вроде не хочешь выглядеть так: "Вау, кто это?" в церкви. Вы понимаете, что я имею в виду? Но я несколько раз тайком смотрел и думал: "Кто это? Во всяком случае, что-то сделаю! Давай, я разбит, помоги мне Боже". Так что мы как-то сошлись. Но мы не начали встречаться сразу. Все было постепенно", — с юмором рассказал Крис в интервью голливудской актрисе Дрю Бэрримор, ведущей своего шоу.

К тому времени Пратт, по его словам, чувствовал себя полностью разбитым. Он расстался с актрисой Анной Ферис, с которой был почти десять лет вместе и воспитывал сына. Крис искал себя и был на грани депрессии. С появлением в его жизни Кэтрин все изменилось.

Звездная пара сыграла свадьбу в июне 2019 года. Крис и Кэтрин воспитывают двух дочерей, которых обожает посещать их звездный дедушка, Арнольд Шварценеггер.

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