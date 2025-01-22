Дэвид Швиммер сходил на свидание с молодой студенткой

Актер Дэвид Швиммер. Фото: Reuters

Известный голливудский актер Дэвид Швиммер, наиболее известный по роли Росса Геллера в культовом ситкоме "Друзья", закрутил новый роман. 58-летнего артиста застали на свидании с молодой студенткой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду "Друзей" заметили на выходе из элитного ресторана Spago в Беверли-Хиллз в сопровождении значительно более молодой спутницы.

Инсайдеры издания отмечают, что актер был с 29-летней студенткой медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ее имя Элиана Джолковски, и она частично кореянка. После ужина они вместе уехали на такси.

Дэвид Швиммер с Элианой Джолковски. Фото: BACKGRID

Дэвид Швиммер с возлюбленной. Фото: BACKGRID

Дэвид Швиммер на свидании. Фото: BACKGRID

Элиана много рассказывает о себе в соцсетях. Девушка уже успела побывать в операционной, а также делала такие жуткие вещи, как вскрытие трупов. Она интересуется историей Мизрахи, посещает шабат и жертвует средства на помощь жертвам Холокоста, которые живут в бедности. Также студентка любит выпекать праздничное глазированное печенье и у нее два кота по имени Кен и Йонс.

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