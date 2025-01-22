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Зірку "Друзів" заскочили на побаченні зі студенткою

22 січня 2025 19:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Девід Швіммер сходив на побачення з молодою студенткою
Актор Девід Швіммер. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий голлівудський актор Девід Швіммер, найбільш відомий за роллю Росса Геллера в культовому ситкомі "Друзі", закрутив новий роман. 58-річного артиста заскочили на побаченні із молодою студенткою.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку "Друзів" помітили  на виході з елітного ресторану Spago в Беверлі-Хіллз у супроводі значно молодшої супутниці. 

Інсайдери видання зазначають, що актор був із 29-річною студенткою медичного факультету Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Її ім'я Еліана Джолковскі, і вона частково кореянка. Після вечері вони разом поїхали на таксі.

Росса Геллера заскочили на побаченні
Девід Швіммер із Еліаною Джолковскі. Фото: BACKGRID
Росса Геллера заскочили на побаченні з молодою студенткою
Девід Швіммер з коханою. Фото: BACKGRID
Росса Геллера заскочили на побаченні із студенткою
Девід Швіммер на побаченні. Фото: BACKGRID

Еліана багато розповідає про себе в соцмережах. Дівчина вже встигла побувати в операційній, а також робила такі моторошні речі, як розтин трупів. Вона цікавиться історією Мізрахі, відвідує шабат і жертвує кошти на допомогу жертвам Голокосту, які живуть у бідності. Також студентка любить випікати святкове глазуроване печиво і має двох котів на ім'я Кен і Йонс.

Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, що Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.

соцмережі серіал Друзі відносини закордонні зірки побачення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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