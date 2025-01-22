Девід Швіммер сходив на побачення з молодою студенткою

Актор Девід Швіммер. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор Девід Швіммер, найбільш відомий за роллю Росса Геллера в культовому ситкомі "Друзі", закрутив новий роман. 58-річного артиста заскочили на побаченні із молодою студенткою.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку "Друзів" помітили на виході з елітного ресторану Spago в Беверлі-Хіллз у супроводі значно молодшої супутниці.

Інсайдери видання зазначають, що актор був із 29-річною студенткою медичного факультету Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Її ім'я Еліана Джолковскі, і вона частково кореянка. Після вечері вони разом поїхали на таксі.

Девід Швіммер із Еліаною Джолковскі. Фото: BACKGRID

Девід Швіммер з коханою. Фото: BACKGRID

Девід Швіммер на побаченні. Фото: BACKGRID

Еліана багато розповідає про себе в соцмережах. Дівчина вже встигла побувати в операційній, а також робила такі моторошні речі, як розтин трупів. Вона цікавиться історією Мізрахі, відвідує шабат і жертвує кошти на допомогу жертвам Голокосту, які живуть у бідності. Також студентка любить випікати святкове глазуроване печиво і має двох котів на ім'я Кен і Йонс.

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