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Звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Спасти рядового Райяна" госпитализирован в критическом состоянии

20 февраля 2023 12:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда фильма Перл-Харбор актер Том Сайзмор госпитализирован в критическом состоянии
Голливудский актер Том Сайзмор
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер Том Сайзмор, известный по фильмам "Перл-Харбор", "Черный ястреб", "Спасти рядового Райана" и многих других был госпитализирован в клинику.

Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил продюсер Чарльз Лаго, который также является представителем Сайзмора.

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Подробности

Причиной госпитализации стала аневризма, обнаруженная в головном мозге актера. У 61-летнего Тома Сайзмора  случился приступ, когда он находился в своем доме в Лос-Анджелесе. Кинозвезда упал и потерял сознание. Находившегося в бессознательном состоянии Сайзмора обнаружил обслуживающий персонал дома и вовремя вызвал на место медицинскую помощь.

Актера поместили в клинику. В настоящее время Том Сайзмор находится в отделении интенсивной терапии, врачи борются за его жизнь.

Актер известен по многим успешным проектам. Он сыграл сержанта Майкла Хорвата в оскароносном фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана", детектива Джека Скагнетти в ленте Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы", подполковника Дэнни МакНайта в ленте "Черный ястреб".

В фильмографии актера есть картины "Перл-Харбор", "Враг государства", а также культовый классический сериал Дэвида Линча "Твин Пикс". В 2000 году Сайзмор получил номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в мини-сериале Ричарда Пирса "Защита свидетелей".

Кадр из х/ф "Спасти рядового Райана"

Напомним, ранее мы писали, что у голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали самую сложную форму деменции. Также мы рассказывали, что королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19.

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