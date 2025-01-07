Звезду фильма "Железный человек" Кита Миддлбрука посадили в тюрьму — причины

Американский актер Кит Миддлбрук. Фото: instagram/keithmiddlebrook

Американский актер Кит Миддлбрук попал в тюрьму. Его приговорили к восьми годам тюрьмы за продажу поддельных лекарств от коронавируса.

Об этом пишет Angeles Times.

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Актера Кит Миддлбрук, сыгравшего полицейского в фильме "Железный человек 2", арестовали в марте 2020 года.

Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств за вероятное привлечение инвестиций для компании с целью продажи поддельных лекарств. А именно продвигал свои фиктивные лекарства от COVID-19 в Instagram 2020 года.

Кит Миддлбрук. Фото: instagram.com/keithmiddlebrook1

Теперь его признали виновным, однако актер утверждал насчет своей невиновности. Окружной судья Дейл Фишер выразил опасения, что человек, который не признает свою вину, опасен тем, что может продолжить совершать подобные преступления в будущем.

Актеру присудили 8 лет лишения свободы.

Напомним, известный режиссер Обри Плаза Джефф совершил суицид. Также известный украинский певец призвал к убийству сотрудников ТЦК.