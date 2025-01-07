Зірку фільму "Залізна людина" Кіта Міддлбрука посадили до в'язниці — причини

Американський актор Кіт Міддлбрук. Фото: instagram/keithmiddlebrook

Американський актор Кіт Міддлбрук потрапив до в'язниці. Його засудили до восьми років в'язниці за продаж підроблених ліків від коронавірусу.

Про це пише Angeles Times.

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Актора Кіт Міддлбрук, який зіграв поліцейського у фільмі "Залізна людина 2", заарештували в березні 2020 року.

Його звинуватили у шахрайстві з використанням електронних засобів за ймовірне залучення інвестицій для компанії з метою продажу підроблених ліків. А саме просував свої фіктивні ліки від COVID-19 в Instagram 2020 року.

Кіт Міддлбрук. Фото: instagram.com/keithmiddlebrook1

Тепер його визнали винним, однак актор стверджував про свою невинність. Окружний суддя Дейл Фішер висловив побоювання, що людина, яка не визнає свою провину, небезпечна тим, що може продовжити скоювати подібні злочини в майбутньому.

Актору присудили 8 років позбавлення волі.

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