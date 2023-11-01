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Звезду "Игры Престолов", которая недавно рассталась, застали целующейся с британским аристократом

1 ноября 2023 15:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезду "Игры Престолов", которая недавно рассталась, застали целующейся с британским аристократом
Актриса Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер целовалась с одним из самых завидных холостяков Британии, который только что бросил настоящую принцессу. Сама же Софи лишь месяц назад объявила о разрыве с певцом Джо Джонасом, от которого у нее трехлетняя и годовалая дочки.

Фото поцелуя на улице в Париже публикует издание The Sun.

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Софи Тернер неожиданно быстро отошла после разрыва с Джо Джонасом и уже погрузилась в новый роман аристократом Перегрином Пирсоном. Говорят, состояние его семьи оценивается в 224 миллиона фунтов.

 

​ Перегрин Пирсон
Аристократ Перегрин Пирсон. Фото: John Lawrence

29-летний Перегрин, наследник 4-го виконта Каудрея, в прошлом месяце расстался с крестной короля Чарльза, 27-летней принцессой Греции и Дании — Марией-Олимпией.

 

Перегрин Пирсон
Перегрин Пирсон и принцесса Мария Олимпия. Фото: Tatler

Тем временем, как Софи Тернер месяц назад рассказала о том, что планирует разводиться с певцом Джо Джонасом, от которого имеет двух дочерей.

Софи и Перегрина заметили в Париже, куда они приехали на Кубок мира по регби. Там актриса представила главный приз – Кубок мира – на стадионе "Стад де Франс".

В перерыве между мероприятиями новоиспеченная пара проводила время вместе. Папарацци поймали их целующимися на улице. Возможно даже в первый раз: судя по фото Перегрин взял инициативу в свои руки, а Софи не чувствовала себя раскованно.

 

Софи Тернер
Перегрин Пирсон и Софи Тернер. Фото: The Sun

Пока Софи хорошо проводит время в Париже, ее все еще законного мужа заметили в Нью-Йорке. Он праздновал Хэллоуин с дочками, для чего даже переоделся.

 

Джо Джонас
Джо Джонас с детьми. Фото: SplashNews

Напомним, ранее мы писали, что звезде сериала "Игра престолов" не отдают детей.

Также мы рассказывали, что Софи Тернер , которая расходится с Джо Джонасом, целовалась с другим.

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