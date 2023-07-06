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Звезде "Дизель Шоу" Виктории Булитко срочно вызвали скорую: что с актрисой

6 июля 2023 13:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Виктория Булитко оказалась в скорой – что произошло с актрисой
Украинская актриса Виктория Булитко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и звезда популярного проекта "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о проблемах в жизни. Популярная актриса театра, кино и телевидения показала, как у нее на одном месте появился клещ, поэтому ей пришлось обращаться к медикам скорой помощи.

Соответствующие кадры Виктория Булитко разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская актриса сейчас находится на отдыхе на западной Украине, впрочем, ее отдых оказался не столь хорош. Дело в том, что у Виктории в одном пикантном месте застрял клещ, поэтому ей пришлось вызвать скорую помощь, чтобы его вытащить оттуда.

Она разместила фотографии в разделе Stories, где можно увидеть, как она в купальнике показывает клеща крупным планом. Глядя на эти фотографии, становится не по себе, поэтому слабонервным людям лучше этого не видеть.

Stories Вікторії Булітко
Stories актрисы Виктории Булитко. Фото: скриншот из Instagram
Stories Вікторії Булітко
Stories актрисы Виктории Булитко. Фото: скриншот из Instagram

На своей странице в Instagram Виктория Булитко разместила кадры, где можно увидеть, как врач в машине скорой помощи щипцами вытаскивает из ее ягодиц клеща. Сама же актриса лежит на кушетке в купальнике и показывает сам процесс.

"Это мой первый раз в Скорой...", — коротко подписала украинская телезвезда свои кадры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Виктория Булитко (@bulitka)

Подписчики Виктории Булитко, конечно, не остались в стороне и начали комментировать эти кадры.

  • Господи Божечка, маленькая. А где этот клещ? У меня знакомые девушки так их укусили и все... инцефалит. не шутите со здоровьем, сдайте анализ, если надо, то и уколы
  • Обязательно на анализ!!!! Многие клещи являются переносчиками смертельных инфекций. И есть случаи, когда клещ сидел пару часов и было инфицирование
  • Лучше сдать анализ, уже двое знакомых болеют после укуса клеща болезнью Лайма (бурелиоз)
Комментарии со страницы Виктории Булитко
Комментарии со страницы Виктории Булитко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виктории Булитко
Комментарии со страницы Виктории Булитко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виктории Булитко
Комментарии со страницы Виктории Булитко. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал о том, чего боятся его сбежавшие из Украины бывшие коллеги.

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